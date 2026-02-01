 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии

Представитель США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас. Цель ее визита — возобновление дипломатической миссии. О своем прибытии она сообщила в X.

«Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе», — написала она.

В 2019 году захваченный США президент республики Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений со Штатами и высылке дипломатов из Венесуэлы. Решение было принято на фоне признания Вашингтоном Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Материал дополняется. 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму Политика, 02:24
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Политика, 02:14
Али Хаменеи впервые появился на публике после протестов в Иране. Видео Политика, 02:11
Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии Политика, 02:01
На Украине сообщили о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества Политика, 01:26
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео Политика, 00:51
В России изменились правила возврата техники Общество, 00:34
Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6% Общество, 00:10
В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки Финансы, 00:10
В России проиндексировали материнский капитал на 5,6% Финансы, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
В файлах Эпштейна есть упоминания Жириновского Политика, 31 янв, 23:59
Шесть человек пострадали в результате стрельбы в штате Луизиана Общество, 31 янв, 23:53
Стармер счел, что экс-принц Эндрю должен дать показания по делу Эпштейна Политика, 31 янв, 23:45