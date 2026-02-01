Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии
Представитель США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас. Цель ее визита — возобновление дипломатической миссии. О своем прибытии она сообщила в X.
«Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе», — написала она.
В 2019 году захваченный США президент республики Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений со Штатами и высылке дипломатов из Венесуэлы. Решение было принято на фоне признания Вашингтоном Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Материал дополняется.
