Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии

Представитель США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас. Цель ее визита — возобновление дипломатической миссии. О своем прибытии она сообщила в X.

«Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе», — написала она.

В 2019 году захваченный США президент республики Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений со Штатами и высылке дипломатов из Венесуэлы. Решение было принято на фоне признания Вашингтоном Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Материал дополняется.