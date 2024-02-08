Байден предупредил о критической точке для Украины

По словам Байдена, к весенней активизации боевых действий Украина подходит с истощающимися запасами боеприпасов и оружия. США устраняться от событий нельзя, уверен он

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Президент США Джо Байден заявил, что Украина находится в «критической точке войны», передает Bloomberg.

Он заявил, что запасы боеприпасов и оружия на Украине сокращаются, а боевые действия, как ожидается, активизируются уже весной. «Если Соединенные Штаты отойдут от событий, что произойдет? Что произойдет на Ближнем Востоке? В Тайваньском проливе? Что произойдет в Азии? Что будет с Украиной?» — заявил Байден.

Американский президент высказался о ситуации на Украине через несколько часов после того, как республиканцы в сенате США заблокировали двухпартийный законопроект, который включал выделение $20,23 млрд на обеспечение безопасности границ и $60,06 млрд на поддержку Украины. Против проекта выступали бывший президент США Дональд Трамп и лидеры республиканцев в палате представителей конгресса.

Вашингтон не может согласовать дополнительное финансирование на помощь Украине с осени 2023 года. В конце декабря США выделили Украине последний пакет военной помощи на $250 млн. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «сколько потребуется», но не на уровне 2022–2023 годов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Россия осуждает поставку оружия Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».