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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о двух вариантах продолжения поставок оружия из США на Украину

NYT: для продолжения поставок оружия на Украину США хотят «заставить» ЕС платить
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон с осени не может согласовать финансирование Украины. На этом фоне США рассматривают несколько вариантов для продолжения помощи, в том числе обмен вооружениями или средства ЕС, пишет NYT. Москва осуждает поставки оружия
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Соединенные Штаты обсуждают возможность комплексного обмена вооружениями с третьими странами для продолжения поставок оружия Украине, а также могут «заставить» Европу платить, пишет колумнист The New York Times (NYT) Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из американской администрации.

Обмен, по его данным, планируют произвести по аналогии с Японией и Южной Кореей: когда официально объявившие о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта страны передали его Вашингтону для компенсации поставок вооружений из американских арсеналов на Украину.

Кроме того, в США также рассматривают возможность, когда европейские страны «заставят» платить за американское оружие и отправлять его на Украину, пишет он.

Как отмечает Сангер, в американской администрации признают, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований конгресса в размере $60 млрд». Вместе с этим аргумент о том, что Запад должен дать отпор России на Украине, чтобы не дать ей напасть на одну из стран НАТО, похоже, теряет свою эффективность в конгрессе США, добавил он.

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Фото:Tasos Katopodis / Getty Images

С начала российской военной операции в 2022 году США и другие западные стран оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. Однако с осени 2023 года Вашингтон не может согласовать дополнительное финансирование, включающее в том числе военную помощь для Украины. Последний пакет военной помощи Киеву на $250 млн США выделили в конце декабря. Поддержка Украины в дальнейшем не будет достигать уровня 2022–2023 годов, предупреждал Госдеп.

Президент США Джо Байден предлагал законодателям одобрить пакет расходов общим объемом $106 млрд, из которых $61 пошел бы на военную помощь Украине, а еще $14 млрд — Израилю. Однако в начале декабря сенат отказался рассматривать законопроект из-за споров о выделении дополнительных средств на охрану границ. Позже был предложен компромиссный законопроект, также со значительными средствами, заложенными на помощь Украине. Однако его заблокировали республиканцы в сенате.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Россия осуждает поставку оружия Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
поставки оружия Япония Южная Корея США ЕС Военная операция на Украине
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