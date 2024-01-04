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Военная операция на Украине ,  
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США пообещали поддерживать Украину, но не на уровне 2022-2023 годов

Госдеп: США продолжат оказывать помощь Украине, но не на уровне 2022-2023 годов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022-2023 годов. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы продолжим поддерживать Украину <...>, сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что такая помощь, возможно, уже не будет Украине необходима, поскольку основная задача состоит в том, чтобы Украина «встала на ноги» и смогла обновить собственную военно-промышленную базу.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин еще в декабре отмечал, что Украина сама практически ничего уже не производит, а поставки вооружения, которое она получает от других стран, продлятся недолго. «Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — говорил глава государства.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
военная помощь США Украина Военная операция на Украине
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