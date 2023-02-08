Шольц заявил о вреде конкуренции в поставках оружия Киеву
Шольц: публичная конкуренция в количестве вооружений для Киева вредит единству Запада
Олаф Шольц
Публичные состязания между странами в том, кто даст Украине самое большое количество лучшего оружия, мешают единству Запада, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит Reuters.
«Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подводные лодки, самолеты — кто больше потребует?» — отметил Шольц.
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