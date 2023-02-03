Глава ЕК оценила в €10 млрд объем будущего пакета санкций против России

Десятый пакет санкций, который ЕС планирует приурочить к годовщине начала боевых действий, будет включать ограничения в области ВПК, сообщила фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: president.gov.ua)

Новый пакет санкций против России со стороны ЕС будет включать ограничения на €10 млрд, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции после саммита «Украина — ЕС», которая проходила в Киеве.

«Россия и российское общество уже платят высокую цену из-за введенных санкций. Десятый пакет санкций готовится, мы намерены ввести его до 24 февраля. Его объем составит около 10 млрд евро», — сказала фон дер Ляйен (цитата по CNN).

Она добавила, что санкции коснутся технологий, которые используются в российском военно-промышленном комплексе (ВПК). В частности, пояснила глава ЕК, для этого изучаются компоненты дронов, чтобы в дальнейшем не допустить обеспечения поставок России новых необходимых для них элементов.

Президент Украины Владимир Зеленский на той же пресс-конференции заявил, что новые европейские санкции должны быть направлены против военной промышленности России.

Накануне, 2 февраля, в Европейском парламенте большинством голосов приняли резолюцию с призывом «незамедлительно принять десятый пакет санкций против России». Депутаты указали, что необходимо ввести ограничения против ЛУКОЙЛа и «Росатома», а также эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из России. Кроме того, они предложили отказаться от получения газа по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2».

Войдут ли эти предложения в итоговый пакет санкций, пока неизвестно. Ранее агентства Bloomberg и Reuters сообщали о других возможных ограничениях, которые могут включить в десятый пакет санкций. Среди них расширение ограничений в отношении российского сектора беспилотников и товаров двойного назначения, используемых в ВПК; ограничения против ядерного сектора России; запрет большего числа «российских пропагандистских СМИ»; отключение новых банков страны от SWIFT.

Российская сторона не раз отмечала, что вводимые против нее ограничения нелегитимны, а экономика страны выдерживает санкционный удар, несмотря на желание Запада разрушить ее.