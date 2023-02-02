Европарламент призвал ЕС принять десятый пакет санкций против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 15:57
Путин счел невероятным, что «нам угрожают» танки с крестами на бортах Политика, 17:46
Путин почтил память защитников Сталинграда Политика, 17:44
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 17:41
Наём в 2023 году: как он меняется в зависимости от размера бизнеса Pro, 17:34
МОК назвал преждевременными разговоры об участии россиян в Олимпиаде Спорт, 17:29
Путин выступил на концерте в честь Сталинградской битвы. Видео Политика, 17:27
Грузинская оппозиция призвала урезать срок безвизового пребывания россиян Общество, 17:24
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
«Рособоронэкспорт» увидел в санкциях США признак нецивилизованности Политика, 17:18
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 17:18
Европарламент призвал ЕС принять десятый пакет санкций против России Политика, 17:15
Опрос JPMorgan показал низкий интерес крупных трейдеров к криптовалюте Крипто, 17:15
Бык выбежал на трассу «Роза Хутор» в Сочи. Видео Общество, 17:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:11
Умерла женщина, 13 лет лечившаяся после падения льда с крыши в Петербурге Общество, 17:10
Война санкций ,  
0 

Европарламент призвал ЕС принять десятый пакет санкций против России

Европарламент потребовал незамедлительно принять десятый пакет санкций против России
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию «О подготовке к саммиту ЕС — Украина», в которой призвали Евросоюз «незамедлительно принять десятый пакет санкций против России». Сообщение об этом опубликовано на сайте Европарламента.

«Парламент также призывает ввести санкции в отношении таких компаний, как ЛУКОЙЛ и «Росатом», которые все еще присутствуют на рынке ЕС», — говорится в заявлении.

Предлагается ввести полное эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из России, а также полностью отказаться от приема газа по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Резолюция была принята 489 депутатами Европарламента, 36 проголосовали против, 49 воздержались.

Помимо этого, в Европарламенте призвали украинские власти «как можно скорее провести существенные реформы», чтобы Украина соответствовала критериям членства в Евросоюзе. Депутаты выразили приверженность будущему членству Украины в ЕС после подачи заявки 28 февраля 2022 года.

16 декабря 2022 года Совет Евросоюза утвердил новый санкционный пакет, направленный на Кремль. Цель ограничительных мер — «ослабить способность российского правительства финансировать агрессию против Украины».

В список вошли около 200 человек и организаций, включая министров, вице-премьеров и других членов руководства страны. Также под блокирующие санкции попали ВГТРК, политические партии, в том числе «Единая Россия», и несколько банков, в частности Дальневосточный.

Читайте на РБК Pro
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Жизнь без cookies и роботы: что ждет рекламный рынок в 2023 году
Грустный мем: как «американская IKEA» оказалась на грани банкротства
Планете грозит дефицит лития. Как это влияет на рынок электрокаров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятый ранее девятый пакет санкций вызовет социально-экономические проблемы в самом Евросоюзе. Она отметила, что из-за ограничительных мер европейские страны столкнулись с дефицитом энергии и «санкционной инфляцией».

Теги
Европарламент санкции Военная операция на Украине Россия ЛУКОЙЛ Росатом
Материалы по теме
США опубликовали разговор Буша и Гайдара о рисках выхода Крыма из Украины
Политика
Глава ЕК заявила о планах ввести новые санкции против России к 24 февраля
Политика
Politico узнало о требованиях по дресс-коду для ЕС перед поездкой в Киев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter