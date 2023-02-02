Европарламент призвал ЕС принять десятый пакет санкций против России

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Депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию «О подготовке к саммиту ЕС — Украина», в которой призвали Евросоюз «незамедлительно принять десятый пакет санкций против России». Сообщение об этом опубликовано на сайте Европарламента.

«Парламент также призывает ввести санкции в отношении таких компаний, как ЛУКОЙЛ и «Росатом», которые все еще присутствуют на рынке ЕС», — говорится в заявлении.

Предлагается ввести полное эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из России, а также полностью отказаться от приема газа по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Резолюция была принята 489 депутатами Европарламента, 36 проголосовали против, 49 воздержались.

Помимо этого, в Европарламенте призвали украинские власти «как можно скорее провести существенные реформы», чтобы Украина соответствовала критериям членства в Евросоюзе. Депутаты выразили приверженность будущему членству Украины в ЕС после подачи заявки 28 февраля 2022 года.

16 декабря 2022 года Совет Евросоюза утвердил новый санкционный пакет, направленный на Кремль. Цель ограничительных мер — «ослабить способность российского правительства финансировать агрессию против Украины».

В список вошли около 200 человек и организаций, включая министров, вице-премьеров и других членов руководства страны. Также под блокирующие санкции попали ВГТРК, политические партии, в том числе «Единая Россия», и несколько банков, в частности Дальневосточный.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятый ранее девятый пакет санкций вызовет социально-экономические проблемы в самом Евросоюзе. Она отметила, что из-за ограничительных мер европейские страны столкнулись с дефицитом энергии и «санкционной инфляцией».