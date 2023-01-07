Польша отказалась передавать Украине танки Leopard «без широкой коалиции»

Польский премьер ответил на публикации о намерении передать Украине имеющиеся танки немецкого производства. По его словам, Варшава не собирается делать этого самостоятельно, независимо от союзников

Танк Leopard II (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Польша не собирается самостоятельно поставлять на Украину танки Leopard II, заявил премьер Матеуш Моравецкий, сообщает издание Rzeczpospolita.

«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — сказал Моравецкий журналистам.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей польских властей сообщила, что Польша, которая уже передала Украине значительное количество тяжелого вооружения, рассматривает возможность поставить собственные танки Leopard немецкого производства — после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.

Эту информацию подтвердил изданию другой европейский чиновник из Чехии, вовлеченный в процесс доставки военной техники в Украину.

«Они действительно рассматривают возможность дать что угодно, чтобы это помогло Украине», — отметил чиновник. По информации издания, у Польши больше 240 танков Leopard, которых достаточно для формирования двух танковых бригад. Как пояснил директор Польского института международных дел Славомир Дебски, срок передачи танков Украине будет зависеть от того, как быстро Польша получит новые танки из Южной Кореи и США.

Однако, отметили собеседники WSJ, это решение должен одобрить Берлин.

Согласно опросу компании YouGov, проведенному в декабре 2022 года по заказу DPA, около половины (45%) граждан Германии возражают против поставок на Украину немецких танков Leopard II. Согласна с передачей Киеву танков только треть (33%) немцев, а 22% не смогли ответить на этот вопрос.

Украина уже несколько месяцев добивается от ФРГ отправки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) не хочет поставлять боевые бронемашины в одиночку. Однако президент Украины Владимир Зеленский призывал Берлин быть самостоятельным в своих решениях.

В мае 2022 года Польша передала Киеву новую партию военной техники, в которую вошли танки Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотники и т.д. «Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — сообщили тогда в Варшаве.

Кроме танков, в пакет военной помощи Украине от Польши вошли ПЗРК, системы РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы.