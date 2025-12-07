 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Германия призвала Китай добиться от России «серьезных переговоров» о мире

Вадефуль призвал Китай добиться от России серьезных переговоров о мире
Сюжет
Военная операция на Украине
Пекин должен использовать свое влияние, чтобы добиться от Москвы готовности к «серьезным переговорам», считает Вадефуль. Путин подчеркивал, что отношения России и Китая выстраиваются на принципах равноправия

Ни одна страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай, поэтому Пекин должен использовать это, чтобы добиться от Москвы готовности к «серьезным переговорам, уважающим суверенитет Украины», заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед визитом в КНР. Его слова приводятся на сайте немецкого МИДа.

Он отметил, что конфликт на Украине «демонстрирует, насколько тесно переплетены безопасность, процветание и свобода в Азии и Европе». По словам Вадефуля, дипломатические усилия по прекращению огня «идут полным ходом». «В наших интересах, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и прочного мира на Украине», — подчеркнул глава немецкого МИДа.

Все заинтересованы «в стабильном международном порядке в глобальном масштабе», продолжил он. «То, что происходит, например, в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, затрагивает и Европу, и весь мир», — считает министр.

Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН несет ответственность за мир и стабильность во всем мире и за соблюдение Устава ООН, включая запрет на применение силы. «Любое изменение статус-кво может происходить только по взаимному согласию и мирными средствами», — убежден Вадефуль.

«Прямой и честный» диалог с Китаем «необходим, даже незаменим», несмотря на расхождение во взглядах, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Германия и Китая также заинтересованы «в стабильных и надежных международных торговых отношениях», добавил Вадефуль.

Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне
Политика

На прошлой неделе Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung не исключил, что Украине ради прекращения огня придется пойти на «болезненные компромиссы». Он считает, что поиск условий мира для Киева будет «чрезвычайно сложным процессом». «Задача дипломатии — вырабатывать компромиссы, которые могут поддержать конфликтующие стороны. В конечном счете это, безусловно, всегда будет связано с болезненными уступками», — сказал министр. В то же время благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на прекращение огня «никогда не были столь высоки», как сейчас, убежден Вадефуль. Важнейшим условием мира он назвал получение Украиной гарантий безопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце заявил, что Китай поддерживает все усилия, которые приведут к миру, и выразил надежду на то, что стороны продолжат «сглаживать свои разногласия», а «справедливое, прочное и обязывающее» мирное соглашение будет достигнуто как можно скорее, чтобы «решить коренную причину этого кризиса». Китайская сторона готова «играть конструктивную роль в достижении скорейшего прекращения огня и продвижении политического решения кризиса», говорил также постпред Китая при ООН Фу Цун.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что «российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия <...> переживают наилучший период в своей истории». Отношения стран, по словам главы государства, выстраиваются на принципах равноправия.

Путин также говорил, что у Трампа «своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов». Путин считает, что глава Белого дома абсолютно искренен в своих усилиях по разрешению конфликта на Украине. США обещают, что договоренности, достигнутые при Трампе, будут соблюдаться «железобетонно», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Если у нас не будет возможности решить проблему и достичь наших целей мирными средствами, мы продолжим работу и сделаем все необходимое для обеспечения наших интересов», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Елена Чернышова
МИД Германии Украина Россия Китай переговоры
