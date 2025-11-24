 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Си Цзиньпин рассказал Трампу о своем отношении к мирным планам по Украине

Си Цзиньпин заявил Трампу о поддержке всех мирных усилий по Украине
Дональд Трамп и&nbsp;Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится публикации.

Главы государств, в частности, обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин подчеркнул поддержку всех усилий, направленных на достижение мира. Он также выразил надежду на то, что стороны продолжат «сглаживать свои разногласия», а «справедливое, прочное и обязывающее» мирное соглашение будет достигнуто как можно скорее, чтобы «решить коренную причину этого кризиса».

Си Цзиньпин отметил, что после встречи в Пусане в прошлом месяце китайско-американские отношения в целом стали стабильными и улучшающимися. По его словам, Китай и США «и выигрывают от сотрудничества, и проигрывают от конфронтации». Китайский лидер также разъяснил позицию Пекина по Тайваню, отметив, что возвращение острова в состав Китая является «важной частью послевоенного международного порядка».

Трамп пожаловался, что в Белом доме нет места для приема Си Цзиньпина
Политика
Дональд Трамп

В конце октября президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине. До этого Трамп хотел обсудить с Си Цзиньпином возможность повлиять на Россию «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ заявил, что «принуждение и давление не решат проблему».

21 ноября постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин готов взять на себя конструктивную роль в достижении прекращения огня на Украине и последующего урегулирования кризиса. Он добавил, что Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, доставляя таким образом взвешенную позицию мирового сообщества

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Полина Дуганова
Дональд Трамп Си Цзиньпин Китай США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
