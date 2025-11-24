Си Цзиньпин рассказал Трампу о своем отношении к мирным планам по Украине

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится публикации.

Главы государств, в частности, обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин подчеркнул поддержку всех усилий, направленных на достижение мира. Он также выразил надежду на то, что стороны продолжат «сглаживать свои разногласия», а «справедливое, прочное и обязывающее» мирное соглашение будет достигнуто как можно скорее, чтобы «решить коренную причину этого кризиса».

Си Цзиньпин отметил, что после встречи в Пусане в прошлом месяце китайско-американские отношения в целом стали стабильными и улучшающимися. По его словам, Китай и США «и выигрывают от сотрудничества, и проигрывают от конфронтации». Китайский лидер также разъяснил позицию Пекина по Тайваню, отметив, что возвращение острова в состав Китая является «важной частью послевоенного международного порядка».

В конце октября президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине. До этого Трамп хотел обсудить с Си Цзиньпином возможность повлиять на Россию «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ заявил, что «принуждение и давление не решат проблему».

21 ноября постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин готов взять на себя конструктивную роль в достижении прекращения огня на Украине и последующего урегулирования кризиса. Он добавил, что Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, доставляя таким образом взвешенную позицию мирового сообщества