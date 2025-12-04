Путин заявил об искренности Трампа в усилиях по Украине
Американский лидер Дональд Трамп в политике руководствуется своими интересами, как и Россия своими, заявил российский президент Владимир Путин India Today во время своего визита в Нью-Дели.
«У президента Трампа своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов», — сказал российский президент, комментируя американские пошлины и санкции.
Путин также отметил, что Трамп абсолютно искренен в усилиях, связанных с конфликтом на Украине. «Его искренность неподдельна. Я считаю, что США активно ищут решение этой проблемы». — сказал Путин.
Российский президент добавил, что поставки российской нефти в Индию идут абсолютно ритмично. Путин отметил, что они с индийским премьером Нарендрой Моди никогда не выстраивали отношения против кого-либо, а только на пользу России и Индии.
С августа пошлинная ставка США в отношении Индии достигает 50%. Трамп объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть, и связал уступки Нью-Дели по этому вопросу с прогрессом в торговых переговорах. По словам американского лидера, Моди пообещал сократить закупки российского топлива.
Ранее Путин рассказал о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в Москве 2 декабря и были посвящены урегулированию конфликта на Украине. «Эта встреча была необходима», — сказал президент.
Материал дополняется
