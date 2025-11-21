Китай заявил о готовности сыграть роль в разрешении конфликта на Украине

Фу Цун (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

КНР готова взять на себя конструктивную роль в достижении прекращения огня на Украине и последующего урегулирования кризиса. Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, доставляя взвешенную позицию мирового сообщества, сообщил постпред Китая при ООН Фу Цун.

Он отметил, что позиция Китая по поводу конфликта всегда была «ясной и последовательной». «Мы готовы продолжать взаимодействие со всеми сторонами, направлять более взвешенную, объективную и рациональную позицию международного сообщества и играть конструктивную роль в достижении скорейшего прекращения огня и продвижении политического решения кризиса», — сообщил постпред.

Цун также призвал международное сообщество увеличить объем гуманитарной помощи, содействовать мирным переговорам и продолжить создавать условия для разрешения политического кризиса на Украине.

В конце октября президент США Дональд Трамп сообщал, что хочет привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине. До этого Трамп хотел обсудить с Си Цзиньпином возможность повлиять на Россию «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ заявил, что «принуждение и давление не решат проблему».

Киев в начале октября обвинил Китай в передаче спутниковых данных России для нанесения ракетных ударов по Украине. Российские и китайские власти подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран. Зеленский также отказался от гарантий безопасности со стороны Китая, обосновав это тем, что тот «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия включила Крым в свой состав в 2014-м.