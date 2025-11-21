 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Китай заявил о готовности сыграть роль в разрешении конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фу Цун
Фу Цун (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

КНР готова взять на себя конструктивную роль в достижении прекращения огня на Украине и последующего урегулирования кризиса. Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, доставляя взвешенную позицию мирового сообщества, сообщил постпред Китая при ООН Фу Цун.

Он отметил, что позиция Китая по поводу конфликта всегда была «ясной и последовательной». «Мы готовы продолжать взаимодействие со всеми сторонами, направлять более взвешенную, объективную и рациональную позицию международного сообщества и играть конструктивную роль в достижении скорейшего прекращения огня и продвижении политического решения кризиса», — сообщил постпред.

Экс-глава МИД Чехии назвал мирный план США «мюнхенским сценарием»
Политика
Ян Липавский

Цун также призвал международное сообщество увеличить объем гуманитарной помощи, содействовать мирным переговорам и продолжить создавать условия для разрешения политического кризиса на Украине.

В конце октября президент США Дональд Трамп сообщал, что хочет привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине. До этого Трамп хотел обсудить с Си Цзиньпином возможность повлиять на Россию «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ заявил, что «принуждение и давление не решат проблему».

Лидеры ЕС проведут экстренный телефонный разговор по мирному плану США
Политика
Фото:Thomas Mukoya / Reuters

Киев в начале октября обвинил Китай в передаче спутниковых данных России для нанесения ракетных ударов по Украине. Российские и китайские власти подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран. Зеленский также отказался от гарантий безопасности со стороны Китая, обосновав это тем, что тот «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия включила Крым в свой состав в 2014-м.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Китай мирный план США Украина
Материалы по теме
Лидеры ЕС проведут экстренный телефонный разговор по мирному плану США
Политика
Экс-глава МИД Чехии назвал мирный план США «мюнхенским сценарием»
Политика
«Без взаимной любви». Что зарубежные СМИ пишут о мирном плане Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 13:34 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 13:34
В МВД предупредили об угрозах терактов в закрытых Telegram-каналах Общество, 13:49
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
МИД заявил, что Россия официально не получала мирный план США Политика, 13:45
Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа Политика, 13:44
Китай заявил о готовности сыграть роль в разрешении конфликта на Украине Политика, 13:42
Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель на новостях о мирном плане Инвестиции, 13:39
Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году Общество, 13:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Подпись стиснув зубы». Эксперты РАН, МГИМО и Дипакадемии о мирном планеПодписка на РБК, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Токаев поддержал план Трампа по Украине Политика, 13:36
Хваленый принцип «сэндвича» не работает: как давать обратную связь Образование, 13:32
Время использования YouTube россиянами сократилось на 67% Бизнес, 13:30
Российские военные заняли Радостное Политика, 13:28
На авиашоу в Дубае разбился самолет Общество, 13:27