Ирак полностью разорвал дипотношения со Швецией из-за сожжения Корана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 102,44 (+0,42) Инвестиции, 19 июл, 18:26 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 91,2 (+0,51) Инвестиции, 19 июл, 18:26
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 17:31
Daily Mail узнала о риске разрыва контракта Роналду с Nike из-за Adidas Спорт, 17:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Вагон современного поезда «Иволга 3.0» доставили в центр Москвы Город, 17:20
Прокурор запросил 20 лет Навальному по делу об экстремистском сообществе Политика, 17:20
Менеджер «Ростелекома» Антон Калинин погиб в ДТП Общество, 17:18
США ввели санкции против Кудрина и банка Тинькофф Политика, 17:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Тинькофф», МТС, «Мегафон», «Билайн» и Тele2 попали под санкции Канады Политика, 17:10
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 17:08
Владелец судна отверг данные хакеров об участии в атаке на Крымский мост Политика, 17:06
«Коммерсантъ» узнал о школьнике — фигуранте дела о покушении на Собчак Политика, 17:02
В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализации Инвестиции, 17:01
Госдума приняла поправки о ПНИ, Федермессер обвинила депутатов в трусости Политика, 16:59
Foreign Policy узнал о поездке Нуланд в ЮАР на переговоры о России Политика, 16:59
Политика ,  
0 

Ирак полностью разорвал дипотношения со Швецией из-за сожжения Корана

Правительство Ирака потребовало от посла Швеции покинуть страну после сожжения Корана
Власти Ирака попросили посла покинуть Швецию в ответ на акцию с сожжением Корана, которую полиция разрешила провести 20 июля рядом с иракским посольством
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Правительство Ирака объявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией в ответ на акцию с сожжением Корана. Также иракские власти попросили посла в этой стране покинуть ее, говорится в Twitter правительства.

Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что глава ведомства Фуад Хусейн поговорил со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом по телефону. Об этом сообщает Iraqi News. Он попросил его предотвратить повторение акций с сожжением священного писания мусульман. Билльстрем осудил акт сожжения Корана и заявил, что правительство не одобряет «такие антиисламские действия».

Ранее полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой планируется сжечь Коран и флаг Ирака. Акция запланирована на 20 июля, она должна пройти возле посольства Ирака в Стокгольме. Организовывают акцию те же два человека, которые сожгли Коран возле мечети в июне. В иракском МИДе заявили, что человеком, который сжег Коран, является 37-летний иракский беженец Салван Момик. Тогда, после сожжения священного писания мусульман, Марокко отозвало своего посла из Швеции, а Турция назвала это «подлым и антиисламским поступком».

Полиция Швеции прежде отклоняла запросы на проведение таких акций. Например, в феврале ведомство не разрешило сжечь Коран у турецкого и иракского посольств из-за риска терактов, но суд позже счел это решение неправомерным.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Швеция Ирак разрыв дипломатических отношений отзыв посла
Материалы по теме
В Швеции сожгли устав НАТО вместо Корана
Политика
Путин словами «Петра I на них не хватает» отреагировал на сожжение Корана
Политика
Столтенберг назвал сожжение Корана оскорбительным, но не противозаконным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter