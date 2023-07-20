Ирак полностью разорвал дипотношения со Швецией из-за сожжения Корана

Власти Ирака попросили посла покинуть Швецию в ответ на акцию с сожжением Корана, которую полиция разрешила провести 20 июля рядом с иракским посольством

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Правительство Ирака объявило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией в ответ на акцию с сожжением Корана. Также иракские власти попросили посла в этой стране покинуть ее, говорится в Twitter правительства.

Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что глава ведомства Фуад Хусейн поговорил со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом по телефону. Об этом сообщает Iraqi News. Он попросил его предотвратить повторение акций с сожжением священного писания мусульман. Билльстрем осудил акт сожжения Корана и заявил, что правительство не одобряет «такие антиисламские действия».

Ранее полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой планируется сжечь Коран и флаг Ирака. Акция запланирована на 20 июля, она должна пройти возле посольства Ирака в Стокгольме. Организовывают акцию те же два человека, которые сожгли Коран возле мечети в июне. В иракском МИДе заявили, что человеком, который сжег Коран, является 37-летний иракский беженец Салван Момик. Тогда, после сожжения священного писания мусульман, Марокко отозвало своего посла из Швеции, а Турция назвала это «подлым и антиисламским поступком».

Полиция Швеции прежде отклоняла запросы на проведение таких акций. Например, в феврале ведомство не разрешило сжечь Коран у турецкого и иракского посольств из-за риска терактов, но суд позже счел это решение неправомерным.