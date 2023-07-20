Полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и иракский флаг

Полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой планируется сжечь Коран и флаг Ирака, передает шведский телеканал TV4.

Акция запланировала на четверг 20 июля, она пройдет возле посольства Ирака в Стокгольме. Организаторами акции являются те же два человека, которые сожгли Коран возле мечети в Стокгольме в июне.

28 июня, в первый день празднования одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрама, мужчина сжег Коран у здания мечети в Стокгольме. Акция была разрешена шведской полицией. Турция осудила акцию и назвала произошедшее «подлым и антиисламским поступком», Марокко решило отозвать своего посла из Швеции.

Позже сотни иракцев собрались возле шведского посольства в Багдаде в знак протеста. Несколько десятков человек предприняли попытку штурма здания и проникли во двор посольства, но после приезда полиции они покинули территорию миссии. В иракском МИДе заявили, что человеком, который сжег Коран, является 37-летний иракский беженец Салван Момик, и призвали Швецию экстрадировать его.