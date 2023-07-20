Reuters: сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание

Протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание

Сотрудники посольства не пострадали. Протестующие ворвались в здание дипмиссии после того, как полиция Швеции разрешила провести в Стокгольме акцию с сожжением Корана

Фото: Ahmed Saad / Reuters

В ночь на 20 июля сотни человек ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание, сообщает Reuters со ссылкой на источник и очевидцев.

Как пишет агентство, протест организовали сторонники влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра. Это произошло после того, как шведская полиция разрешила провести возле посольства Ирака в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Она запланирована на четверг.



По словам источника агентства, никто из сотрудников шведского посольства не пострадал. Других подробностей он не привел. В диппредставительстве не ответили на запрос Reuters.

Ночью в одном из телеграм-каналов сторонников ас-Садра было опубликовано видео, на котором видно, как группа людей штурмует здание; затем в воздух поднимаются клубы дыма. Reuters отмечает, что подлинность этой записи пока не подтверждена.

Здание дипмиссии в Багдаде не впервые подвергается нападению: в конце июня нескольким демонстрантам удалось сломать ворота посольства и проникнуть во двор. После того как к зданию приехала полиция, они покинули территорию. Протесты также возникли из-за акции с сожжением Корана в Швеции.

По данным Багдада, акцию у мечети в Стокгольме устроил 37-летний иракский беженец Салван Момик, власти потребовали его экстрадировать.