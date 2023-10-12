Суд Швеции назначил условный срок мужчине за видео с сожженным Кораном

Суд Швеции приговорил мужчину к условному сроку за видео с сожженным Кораном

Фото: Fred de Noyelle / Godong / Global Look Press

В Швеции окружной суд Линчёпинга признал мужчину виновным в разжигании межнациональной вражды путем распространения видео с сожжением Корана и приговорил его к условному сроку, следует из сообщения на сайте суда.

На видеозаписи, которую мужчина опубликовал 11 сентября 2020 года в YouTube и Twitter, показано, как Коран сжигается вместе с беконом на гриле. После этого Священную книгу мусульман и подгоревший бекон оставили у входа в мечеть в Линчёпинге.

В видео также использовалась музыка, которая ассоциируется с терактом в мечети новозеландского города Крайстчёрч в 2019 году, в котором погиб 51 человек.

15 марта 2019 года ультраправый расист совершил нападение на две мечети в Крайстчёрче — третьем по величине городе Новой Зеландии. В результате погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. По словам очевидцев, во время стрельбы преступник «говорил плохие слова, включал музыку».

«Окружной суд пришел к выводу, что видео было направлено против мусульман, а не против ислама как религии. <...> Выбранная музыка для видео не может быть воспринята никак иначе, чем как угроза мусульманам с намеком на вероисповедание», — отмечается в сообщении.

В скандинавских странах за последнее время неоднократно проходили акции протеста с сожжением Корана. На фоне обострения отношений с мусульманскими странами правительства Дании и Швеции обсуждают, как, не нарушив принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов.