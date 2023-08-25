branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 17:06
Россиянин из НХЛ после скандала с пьяной девушкой выложил фото с оружием Спорт, 19:12
Тинькофф» представил собственный сервис обратной связи для клиентов Новая экономика, 19:12
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:10
В ЕС обеспокоились возможным изменением позиции Байдена по Украине Политика, 19:09
Вышел трейлер боевика «Неудержимые 4» со Стэйтемом и Сталлоне Life, 18:58
В Дании предложили сажать в тюрьму на два года за сжигание Корана Политика, 18:46
Суд выпустил по УДО сбившую троих детей в Москве девушку Общество, 18:41
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Банки приостановили выдачу сельской ипотеки на фоне повышения ставки ЦБ Финансы, 18:39
Экспорт нефти из России упал почти до 15-месячного минимума Экономика, 18:38
Где увидеть китов на расстоянии вытянутой руки 18:36
ЦСКА заявил о готовности оспорить в CAS дисквалификацию вратаря сборной Спорт, 18:30
Рынок США упал на фоне заявлений Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле Инвестиции, 18:20
«Траст» закрыл сделку по продаже 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб. Финансы, 18:16
Падение цен криптовалют и разбирательства в суде. Главные события недели Крипто, 18:16
Политика ,  
0 

В Дании предложили сажать в тюрьму на два года за сжигание Корана

Правительство Дании представило законопроект о запрете на сжигание Корана и Библии
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Правительство Дании представило законопроект о запрете на «ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение», пишет датская газета Altinget.

Документ представил министр юстиции Петер Хуммельгаард на пресс-конференции в присутствии министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и председателя либеральной партии Venstre Якоба Эллеманна-Йенсена.

«Когда люди встают и сжигают Коран, это в корне насмешливый и несимпатичный акт. Это наносит ущерб Дании и датским интересам, а также рискует нанести ущерб безопасности датчан по всему миру и у нас дома. Поэтому правительство хотело ограниченного и точного юридического вмешательства», — заявил Хаммельгаард.

Под «ненадлежащим обращением» понимается сжигание, проливание жидкости, а также наступание на предмет или пинание его ногой, уничтожение объекта путем разрывания, разрезания или протыкания его ножом. Причем речь идет не только о Коране, а также о Библии или Торе, уточнил министр.

В качестве наказания предлагается штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Акции протеста с сожжением Корана продолжаются в скандинавских странах уже несколько месяцев. Общественный резонанс получил случай сожжения священного писания иракским эмигрантом у мечети в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама. Проведение акции было согласовано с местной полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тогда заявил, что решение полиции «законно, но неуместно».

Читайте на РБК Pro
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
«Просто добавь воды»: почему в 1990-е ролики запоминались, а сейчас нет
«Вьетнамскую Tesla» оценили дороже Ford и GM после IPO. Как это вышло
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим

22 июля в Дании у посольства Ирака в Копенгагене также прошла акция, где участники радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») сожгли Коран.

В конце июля власти Швеции сообщили, что тоже изучают возможность запретить акции с сожжением священных текстов.

Теги
Дания законопроект Коран
Материалы по теме
Кадыров призвал к «отпору прислужникам сатаны» из-за сожжения Корана
Политика
В Чечне проверят жалобу сжегшего Коран, что его избил сын Кадырова
Общество
Полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и иракский флаг
Политика