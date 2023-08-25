Правительство Дании представило законопроект о запрете на сжигание Корана и Библии

В Дании предложили сажать в тюрьму на два года за сжигание Корана

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Правительство Дании представило законопроект о запрете на «ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение», пишет датская газета Altinget.

Документ представил министр юстиции Петер Хуммельгаард на пресс-конференции в присутствии министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и председателя либеральной партии Venstre Якоба Эллеманна-Йенсена.

«Когда люди встают и сжигают Коран, это в корне насмешливый и несимпатичный акт. Это наносит ущерб Дании и датским интересам, а также рискует нанести ущерб безопасности датчан по всему миру и у нас дома. Поэтому правительство хотело ограниченного и точного юридического вмешательства», — заявил Хаммельгаард.

Под «ненадлежащим обращением» понимается сжигание, проливание жидкости, а также наступание на предмет или пинание его ногой, уничтожение объекта путем разрывания, разрезания или протыкания его ножом. Причем речь идет не только о Коране, а также о Библии или Торе, уточнил министр.

В качестве наказания предлагается штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Акции протеста с сожжением Корана продолжаются в скандинавских странах уже несколько месяцев. Общественный резонанс получил случай сожжения священного писания иракским эмигрантом у мечети в Стокгольме в день празднования Курбан-байрама. Проведение акции было согласовано с местной полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тогда заявил, что решение полиции «законно, но неуместно».

22 июля в Дании у посольства Ирака в Копенгагене также прошла акция, где участники радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») сожгли Коран.

В конце июля власти Швеции сообщили, что тоже изучают возможность запретить акции с сожжением священных текстов.