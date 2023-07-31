Правительства Дании и Швеции обсудят введение запрета на акции с сожжением Корана

В Дании и Швеции обсудят введение запрета на акции с сожжением Корана

Акции протеста с сожжением Корана продолжаются в скандинавских странах несколько месяцев. Они привели к обострению дипломатических отношений со многими мусульманскими государствами

Фото: Arshad Arbab / EPA / ТАСС

Правительства Дании и Швеции намерены обсудить, как, не нарушив принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов. Несколько таких акций в последнее время привели к международным скандалам и обострили отношения с ближневосточными странами.

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что правительство страны ищет юридические решения для предотвращения протестных акций с осквернением Корана.

В министерстве отметили, что подобные протесты, которые также охватили страну, «играют на руку экстремистам» и могут повлечь значительные негативные последствия для Дании.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также объявил, что его правительство изучает возможности запретить акции с сожжением священных текстов и что он обсуждает этот вопрос с датской коллегой Метте Фредериксен.

Акции протеста с сожжением Корана продолжаются в скандинавских странах уже несколько месяцев. Общественный резонанс получил случай сожжения священного писания иракским эмигрантом у мечети в Стокгольме 28 июня, в первый день празднования одного из главных мусульманских праздников, Курбан-байрама. Проведение акции было согласовано местной полицией. Кристерссон тогда заявил, что решение полиции «законно, но неуместно».

Акцию осудили большинство арабских стран и Россия, а Ирак решил разорвать со Швецией дипотношения. По данным Багдада, акцию у мечети в Стокгольме устроил 37-летний иракский беженец Салван Момик, власти Ирака потребовали его экстрадиции. В середине июля сотни демонстрантов ворвались в здание дипмиссии Швеции в Ираке и подожгли его. В ответ иракская полиция применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих. Как пишет Reuters, протест организовали сторонники влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра.