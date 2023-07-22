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В Дании сожгли Коран у посольства Ирака

Датские активисты сожгли Коран у посольства Ирака в Копенгагене
Фото: politi.dk
Фото: politi.dk

Участники радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») провели перед посольством Ирака в Дании акцию с сожжением Корана, сообщает Anadolu.

В Danske Patrioter заявили, что сжигают Коран в знак протеста против нападения на шведское посольство в Багдаде. Они транслировали акцию в соцсетях.

В полиции Копенгагена сказали DR Nyheder, что акция с сожжением книги прошла у иракского посольства 21 июля. «Никакого расследования не будет начато, потому что ничего криминального не произошло. Человек поджег книгу, которая, вероятно, принадлежит этому человеку, и это не является незаконным. Кроме того, это была официально зарегистрированная демонстрация», — заявил представитель правоохранительных органов.

Министерство иностранных дел Ирака осудило «инцидент с оскорблением священного Корана и флага Республики Ирак перед посольством Ирака в Дании». «Министерство подтверждает свою полную приверженность расследованию этих отвратительных инцидентов, которые нельзя рассматривать в контексте права на выражение мнений и свободу демонстраций», — заявили в ведомстве.

20 июля полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой Коран и флаг Ирака сожгли возле иракского посольства в Стокгольме. После этого сотни человек ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. Иракская полиция применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Затем Ирак объявил о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией.

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