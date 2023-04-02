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СК завел дело об убийстве после гибели Татарского в кафе в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 (убийство) после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Предельный срок наказания — пожизненное лишение свободы.

Татарский погиб вечером 2 апреля во время творческого вечера, организованного в кафе «Патриот-бар», пострадали еще 19 человек. Организаторами встречи выступило движение «Кибер фронт Z», после взрыва там заявили, что предприняли недостаточные меры безопасности.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Взрывное устройство было мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте, взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский, рассказал РБК источник в МВД. «То что взорвалась статуэтка — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола», — сказал собеседник.

СК завел дело об убийстве после гибели Татарского в кафе в Петербурге
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Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Санкт-Петербург Владлен Татарский
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