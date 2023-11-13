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Военная операция на Украине ,  
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На Украине суд заочно приговорил Илью Киву к 14 годам заключения

Суд во Львове заочно приговорил экс-депутата Рады Киву к 14 годам колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Илья Кива
Илья Кива (Фото: РИА Новости)

Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Киву признали виновным по нескольким уголовным статьям:

  • ч. 3 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти);

  • ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена);

  • ч. 2 ст. 436-1 УК (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти);

  • ст. 436 УК (публичные призывы к агрессивной войне или развязыванию военного конфликта).

По данным суда, Кива скрывается на территории России, поэтому дело рассматривали без него. Экс-депутат объявлен в международный розыск.

Как сообщает УНИАН, Кива накануне начала российской военной операции покинул Украину под предлогом отдыха в Европе. По данным агентства, впоследствии выяснилось, что он находится на территории России. В марте «Оппозиционная платформа — За жизнь» исключила Киву из партии, а Верховная рада лишила его мандата. В отношении экс-депутата возбудили уголовные дела.

В апреле 2022 года Кива написал в своем телеграм-канале, что обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища и гражданства. «Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы, защищать РФ как свою родину», — заявил он.

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Теги
Украина суд Львов госизмена Верховная рада Украины депутат
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