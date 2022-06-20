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Военная операция на Украине ,  
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На Украине суд запретил партию Медведчука

В бюджет республики отойдут все активы партии ОПЗЖ после запрета ее деятельности, постановил апелляционный суд. Ее деятельность была приостановлена в марте решением Зеленского за связи с Россией, фракцию в Раде ликвидировали
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) на Украине, государству будет передано все имущество, средства и другие активы организации, говорится в сообщении Минюста в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен).

«Это касается областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также ячеек и иных структурных объектов», — говорится в сообщении министерства.

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Виктор Медведчук

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский приостановил деятельность ОПЗЖ с десятью другими партиями, которые власти страны сочли связанными с Россией. Решение было принято на период военного положения, его ввели на Украине в конце февраля после начала российской военной спецоперации. В середине мая фракцию партии в Верховной раде ликвидировали.

В июне апелляционный суд запретил деятельность десяти партий: «Партии Шария», «Наших», «Оппозиционного блока», «Блока Владимира Сальдо», «Державы», «Союза левых сил», «Социалистов», «Левой оппозиции», Социалистической партии Украины, Партии справедливости и развития. Они входили в список организаций, чью деятельность в апреле приостановили. Минюст подал иск о запрете этих партий в конце мая, решение пока не вынесено лишь относительно Прогрессивной социалистической партии Украины.

Суд на Украине запретил деятельность Партии Шария
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Фото:Партия Шария / VK

Главой политсовета ОПЗЖ был Виктор Медведчук, его обвиняют на Украине в государственной измене (ст. 111), нарушении законов и обычаев войны (ст. 438), политику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Медведчука обвиняют в передаче сведений о местонахождении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, пока тот находился в России. Следствие считает, что глава политсовета ОПЗЖ участвовал в заговоре против республики, намеревался подорвать ее энергобезопасность, а также сформировал организацию, вербовавшую украинцев под видом предоставления помощи по трудоустройству. В Генпрокуратуре Украины исключили смягчение для него наказания.

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Медведчук назвал свое уголовное преследование политической расправой за принципиальную политическую позицию, а предъявленные ему обвинения — сфабрикованными. Вскоре после начала спецоперации России он бежал из-под домашнего ареста, его поймали в середине апреля. Зеленский предлагал российским властям обменять политика на пленных, с аналогичной просьбой выступил и Медведчук, в Кремле отказались от обмена, объяснив, что политик не связан со спецоперацией и не является гражданином России.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Виктор Медведчук оппозиционная партия Украина Минюст Украины

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