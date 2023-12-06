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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о причастности СБУ к убийству Ильи Кивы в Подмосковье

Сюжет
Военная операция на Украине
Кива погиб в Одинцовском районе Подмосковья, СК возбудил дело об убийстве. Экс-депутат в последние годы выступал в поддержку России, после начала спецоперации он уехал с Украины
Илья Кива
Илья Кива (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Московской области организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщают AFP и УНИАН со ссылкой на источники.

В Главном следственном управлении СК по Московской области заявили, что после случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказано в сообщении СК.

К расследованию привлекли «наиболее опытных следователей и криминалистов», рассказали в ведомстве.

Как сообщали SHOT и Mash, тело Кивы нашли в парке отеля «Величъ Country Club» в Супонево. У экс-депутата была рана на голове.

В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
Политика
Илья Кива

Кива был депутатом Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, запрещена на Украине) с 2019 по 2022 год. В 2014-м политик был сторонником «Правого сектора» (признан экстремистским и запрещен в России), но позднее изменил свои взгляды и встал на позицию сотрудничества с Москвой. С 2017 года возглавлял Социалистическую партию Украины и от нее в 2019-м баллотировался в президенты, в первом туре набрав 0,03%.

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В октябре 2021 года Кива, будучи депутатом Рады, поздравил Владимира Путина с днем рождения, за что подвергся критике. В начале спецоперации на Украине он заявил, что для Киева «война проиграна», и призвал президента страны Владимира Зеленского уйти в отставку. В марте 2022-го против Кивы на Украине возбудили дело о госизмене, его лишили депутатского мандата.

В апреле того же года политик обвинил власти Украины в намерении убить его после провала «всех попыток похищения» и требования об экстрадиции по статье о госизмене. Ввиду этого он попросил о политическом убежище и гражданстве России. В июне портал Bihus.info после анализа опубликованных политиком видео сообщил, что Кива проживает в Подмосковье.

13 ноября этого года суд во Львове приговорил Киву по четырем статьям (не только за госизмену, но и за призывы к свержению конституционного строя на Украине и агрессивной войне, а также за использование коммунистической символики) к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передавала «Украинская правда».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Верховная рада Украины СБУ
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