От «борьбы с ватой» до шоу Соловьева. 10 фактов об убитом депутате Киве
В Одинцовском районе Подмосковья убили бывшего депутата Верховной рады Илью Кива. Что известно о переехавшем в Россию украинском политике — в материале РБК
Илья Кива
- Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. Учился в геологоразведочном техникуме, а затем в Национальном юридическом университете. Сменил несколько профессий. Работал бухгалтером, начальником железнодорожной станции, отвечал за ремонт дорог и боролся за права потребителей.
- Будучи заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области, в 2011 году Кива попался на взятке. Сам он утверждал, что причиной уголовного преследования стал конфликт с силовиками, которые сами вымогали у него взятки. В тюрьму Кива не сел и отделался штрафом. «Украинская правда» писала, что суд принял во внимание смягчающее обстоятельство: подсудимый являлся инвалидом 2-й группы и имел справку из психиатрической больницы о последствиях черепно-мозговой травмы.
- Выйдя на свободу в разгар Евромайдана, стал активным участником «Правого сектора» (запрещенной в России экстремистской организации). По собственному признанию, курировал деятельность организации на востоке Украины. Был доверенным лицом Дмитрия Яроша на президентских выборах.
- В мае 2014 года группа, которой командовал Кива, въехала в город Красноармейск Донецкой области, где проводился референдум о статусе Донбасса. Как сам он писал в соцсети, были блокированы горсовет и отдел милиции. В сторону собравшихся в центре города желающих принять участие в референдуме был открыт огонь.
«Всегда найдутся те 60 человек, та сотня безумцев, которые готовы будут, хоть и ценой своих жизней, менять историю своей страны к лучшему!» — написал он тогда о действиях захватившей город группы.
- Возглавлял батальон «Полтавщина», воевавший в Донбассе на стороне ВСУ. Находился в Мариуполе и под Дебальцево. Тогда же был полностью амнистирован. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что судимость у Кивы была по политическим причинам, а режим Виктора Януковича преследовал его как патриота. «Все, кто не любит мою Украину, должны собрать вещи и уехать в свою (ругань) Россию… Вата любит силу и уважает силу», — заявлял он в эфире украинского телевидения.
- После завершения активных военных действий в Донбассе был заместителем начальника милиции в Донецкой области (предлагал расстреливать автобусы с теми, кто ездит в Донецк и обратно из Киева), а позже в звании подполковника занимал аналогичную должность в Херсонской области. Позже возглавлял департамент противодействия наркопреступности и был советником главы МВД Арсена Авакова. Говорил в интервью Дмитрию Гордону (признан иноагентом), что, будучи одним из руководителей милиции, принимал наркотики.
- В 2017 году выдвигался на пост президента от Социалистической партии Украины, но набрал всего 0,03% голосов (в ходе предвыборной кампании демонстрировал справку, что к нему никогда не было вопросов у психиатров). После этого вступил в «Оппозиционную платформу — за Жизнь» Виктора Медведчука и стал депутатом Верховной рады. Предлагал запретить радикальные националистические организации, называл жителей Западной Украины фашистами, сожалел о том, что Львов присоединили к СССР. Как утверждал Виктор Медведчук, «Кива переосмыслил многие события Евромайдана».
- После начала военной операции уехал в Россию, где получил убежище и стал рассказывать о том, что при помощи Москвы его страна должна очиститься от грязи. Неоднократно участвовал в программах на российском телевидении, в том числе у Владимира Соловьева, и заявлял, что Украину нужно освободить, а Владимиру Зеленскому стоит покончить с собой.
- В 2022 году был исключен из партии на Украине и обвинен в государственной измене и пропаганде войны.
- 6 декабря 2023 года найден убитым в гостинице в деревни Супонево Одинцовского района Московской области.