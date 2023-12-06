От «борьбы с ватой» до шоу Соловьева. 10 фактов об убитом депутате Киве

В Одинцовском районе Подмосковья убили бывшего депутата Верховной рады Илью Кива. Что известно о переехавшем в Россию украинском политике — в материале РБК

Илья Кива (Фото: Sandlerdarina / Wikimedia Commons)

Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. Учился в геологоразведочном техникуме, а затем в Национальном юридическом университете. Сменил несколько профессий. Работал бухгалтером, начальником железнодорожной станции, отвечал за ремонт дорог и боролся за права потребителей.

Будучи заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области, в 2011 году Кива попался на взятке. Сам он утверждал, что причиной уголовного преследования стал конфликт с силовиками, которые сами вымогали у него взятки. В тюрьму Кива не сел и отделался штрафом. «Украинская правда» писала, что суд принял во внимание смягчающее обстоятельство: подсудимый являлся инвалидом 2-й группы и имел справку из психиатрической больницы о последствиях черепно-мозговой травмы.

Выйдя на свободу в разгар Евромайдана, стал активным участником «Правого сектора» (запрещенной в России экстремистской организации). По собственному признанию, курировал деятельность организации на востоке Украины. Был доверенным лицом Дмитрия Яроша на президентских выборах.

В мае 2014 года группа, которой командовал Кива, въехала в город Красноармейск Донецкой области, где проводился референдум о статусе Донбасса. Как сам он писал в соцсети, были блокированы горсовет и отдел милиции. В сторону собравшихся в центре города желающих принять участие в референдуме был открыт огонь.

«Всегда найдутся те 60 человек, та сотня безумцев, которые готовы будут, хоть и ценой своих жизней, менять историю своей страны к лучшему!» — написал он тогда о действиях захватившей город группы.