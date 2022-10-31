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Минобороны объявило о прекращении вручения повесток

Минобороны: вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращено
Минобороны пообещало, что в дальнейшем работа военкоматов «будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту». 1 ноября в России начинается призыв на срочную службу
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

По поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации, сообщило Минобороны.

Вручение повесток гражданам прекращается, призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершен.

Всему личному составу военкоматов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, с 31 октября предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме, заявили в ведомстве. В дальнейшем военкоматы будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту, заверили в военном ведомстве.

С 1 ноября в России начинается призыв на срочную военную службу, он стартует на месяц позже, чем обычно. В Генштабе пообещали, что призывников не отправят в новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области) и зону спецоперации.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября и подписал указ, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. Всего планировалось призвать 300 тыс. человек из запаса, по словам Шойгу, это задание выполнено. Из них 82 тыс. человек уже находятся в зоне проведения военной операции, из них 41 тыс. действует в составе боевых подразделений. Ранее о завершении мобилизации сообщали власти регионов, в том числе Москвы, Крыма, Брянской и Магаданской областей и других.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти проинформируют о том, будет ли президентский указ об окончании мобилизации. Отвечая на вопрос, могут ли в регионы прийти новые мобилизационные задания, Песков посоветовал ориентироваться на заявление Шойгу.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Минобороны частичная мобилизация повестки Военная операция на Украине
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