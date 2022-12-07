Опрос в США выявил снижение числа сторонников поддержки Киева

Введение санкций против России поддерживают три из четырех опрошенных американцев, однако доля сторонников поддержки Киева «столько, сколько потребуется», с июля снизилась на 10%, чаще всего сомневаются в этом республиканцы

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Большинство респондентов в США выступают за продолжение оказания Украине помощи, в том числе снабжение оружием (65%), экономическую поддержку (66%), прием украинских беженцев (73%) и введение санкций против России (75%), однако число сторонников таких мер снижается, в большей степени — среди республиканцев. К такому выводу пришли исследователи центра The Chicago Council on Global Affairs, результаты опроса представлены на их сайте.

Так, в марте 80% сторонников Республиканской партии поддержали поставки оружия на Украину, в июле их доля снизилась до 68%, а в ноябре — до 55%. Схожая динамика наблюдается в поддержке выделения экономической помощи — с 74% в марте к 64% в июле и 50% к ноябрю. Поддержка среди демократов и не поддерживающих эти две партии снизилась незначительно, пишут исследователи.

Исследование было проведено в середине ноября методом опроса 1030 совершеннолетних американцев в 50 штатах страны и столичном округе Колумбия. У респондентов также уточняли, сторонниками какой партии они являются.

Кроме того, с 58% в июле до 48% в ноябре снизилась доля уверенных в необходимости поддержки Украины «столько, сколько потребуется», даже если американским семьям придется платить больше за газ и продукты. Примерно столько же (47%) выступили за то, чтобы Вашингтон призвал Киев к миру как можно скорее, чтобы расходы американских семей не росли, даже если это приведет к потере части украинских территорий; в июле за такие действия выступила меньшая доля жителей США — 38%.

«В то время как американцы разделились во мнениях относительно поддержки Украины столько, сколько потребуется, поддержка нынешней политики США по оказанию экономической и военной помощи Киеву по-прежнему тверда», — отметили исследователи Chicago Council on Global Affairs.

Chicago Council on Global Affairs основана в 1922 году, это внепартийная некоммерческая компания, которая проводит исследования и занимается организацией дискуссионных форумов.

США вместе с другими западными странами поддерживают Украину в конфликте с Россией путем финансовой, военной, дипломатической и иной помощи. Только за первые четыре месяца после ввода российских войск у эту страну европейские и западные страны поставили или обязались поставить Киеву вооружение, военную технику и средства на военные цели на общую сумму примерно $38,5 млрд. В 2023 году для помощи Украине Западу потребуется тратить $3–5 млрд в месяц, полагают в МВФ.

«Мы намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно», — говорил американский президент Джо Байден, эту позицию неоднократно повторяли и члены президентской администрации.

Россия критикует поставки оружия на Украину, настаивая, что такие действия не помешают Москве достичь поставленных целей, но лишь затянут конфликт. Российский МИД считает, что США фактически стали участниками конфликта на Украине, в Вашингтоне с этой точкой зрения не согласны.