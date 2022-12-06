Блинкен заявил о необходимости справедливого мира на Украине

Глава Госдепа Блинкен заявил о необходимости справедливого и долгосрочного мира на Украине

По мнению Энтони Блинкена, заморозка конфликта приведет к тому, что Россия после «отдыха» совершит «повторную атаку». В Кремле говорили о неготовности Украины к переговорам

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Конфликт на Украине должен завершиться справедливым и долгосрочным миром, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal. Слова политика приведены на сайте Госдепартамента США.

«В какой-то момент это закончится, и это почти наверняка закончится дипломатией, переговорами. Но я думаю, что мы должны увидеть справедливый и долгосрочный мир, а не фальшивый», — отметил Блинкен.

По мнению госсекретаря, «фальшивым» будет мир, который «заморозит ситуацию» и отложит переговоры о статусе территорий, перешедших под контроль России. За таким соглашением, как считает Блинкен, последуют «отдых, переоснащение, перегруппировка, повторная атака».

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что Россия хочет «краткосрочного перемирия» в боевых действиях для восстановления сил. По словам главы государства, это не приведет к завершению конфликта, а усугубит ситуацию.

В Кремле на это заявили, что Москва «стремится достигнуть своих целей» в спецоперации, а сделать это «можно разными способами и в разных форматах». Российская сторона не раз настаивала, что Киев не демонстрирует желания идти на переговоры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что для начала обсуждения нужны «политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».