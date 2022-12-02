В МВФ заявили, что поддержка Западом Украины потребует $3-5 млрд в месяц

В 2023 году для помощи Украине Западу потребуется тратить $3-5 млрд в месяц. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

«Стоимость поддержки Украины выросла. Мы говорим теперь от $3 до $5 млрд в месяц в следующем году, пока продолжается война», — сказала она.

Георгиева рассказала, что Евросоюз обсуждает выделение Украине пакета помощи на €18 млрд, что будет означать поддержку в размере €1,5 млрд в месяц. Также помощь Украине собираются продолжить выделять Соединенные Штаты.

«Мы в МВФ также работаем над тем, чтобы увеличить помощь Украине. Мы уже предоставили $2,7 млрд экстренного финансирования», — добавила она.

По словам Георгиевой, Украина не сможет продолжить вести боевые действия без международной поддержки. «Они очень хорошо реагируют на наши призывы обеспечить прозрачные механизмы для отслеживания денежных потоков и их влияние на отдельные части страны. Такая отчетность необходима при данном уровне поддержки», — заключила она.

В начале ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что структура представит план финансовой помощи Украине на 2023 год на сумму €18 млрд. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. Помощь будет оказана в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов».

В конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. 12 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с начала российской военной операции Вашингтон выделил Киеву $16,8 млрд. Однако в середине ноября Республиканская партия ввела в конгресс законопроект об аудите средств, выделенных Украине. Конгрессмены требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее. Это касается военной, гражданской и финансовой помощи.