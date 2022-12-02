Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 01 дек, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 01 дек, 15:56
В МВФ заявили, что поддержка Западом Украины потребует $3-5 млрд в месяц Политика, 01:19
Подоляк назвал потери Украины с начала военных действий Политика, 01:17
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 00:54
Шольц признал дефицит боеприпасов в Бундесвере Политика, 00:42
Сборная Германии впервые не смогла выйти в плей-офф на двух ЧМ подряд Спорт, 00:08
Пригожин заявил о невозможности признания ЧВК «Вагнер» террористической Политика, 00:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Премьер Эстонии предупредила о перебоях в подаче электроэнергии Политика, 00:03
Эксперты оценили снижение цен на аренду у границ Украины и новых регионов Недвижимость, 00:01
У Telegram возникли проблемы с эмодзи Технологии и медиа, 00:00
Минобороны купило авиакомпанию у «Роскосмоса» за ₽1 Бизнес, 00:00
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 01 дек, 23:59
Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок Общество, 01 дек, 23:46
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 01 дек, 23:33
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

В МВФ заявили, что поддержка Западом Украины потребует $3-5 млрд в месяц

В 2023 году для помощи Украине Западу потребуется тратить $3-5 млрд в месяц. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

«Стоимость поддержки Украины выросла. Мы говорим теперь от $3 до $5 млрд в месяц в следующем году, пока продолжается война», — сказала она.

Георгиева рассказала, что Евросоюз обсуждает выделение Украине пакета помощи на €18 млрд, что будет означать поддержку в размере €1,5 млрд в месяц. Также помощь Украине собираются продолжить выделять Соединенные Штаты.

«Мы в МВФ также работаем над тем, чтобы увеличить помощь Украине. Мы уже предоставили $2,7 млрд экстренного финансирования», — добавила она.

По словам Георгиевой, Украина не сможет продолжить вести боевые действия без международной поддержки. «Они очень хорошо реагируют на наши призывы обеспечить прозрачные механизмы для отслеживания денежных потоков и их влияние на отдельные части страны. Такая отчетность необходима при данном уровне поддержки», — заключила она.

В начале ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что структура представит план финансовой помощи Украине на 2023 год на сумму €18 млрд. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. Помощь будет оказана в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов».

Читайте на РБК Pro
Как переехавшие россияне разгоняют экономики стран-соседей
Почему чем меньше человек работает, тем он продуктивнее
Идеальный техношторм: как инвесторам заработать на падении ИT-сектора
«Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска

В конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. 12 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с начала российской военной операции Вашингтон выделил Киеву $16,8 млрд. Однако в середине ноября Республиканская партия ввела в конгресс законопроект об аудите средств, выделенных Украине. Конгрессмены требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее. Это касается военной, гражданской и финансовой помощи.

Теги
Украина МФВ финансовая помощь ЕС США Военная операция на Украине
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют военную помощь Украине
Политика
Венгрия выделит €187 млн на помощь Украине
Политика
Байден поручил выделить на помощь Украине до $400 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter