 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф заявил о некотором прогрессе в урегулировании на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что, по его мнению, есть некий прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал на бизнес-форуме в Майами.

«Я чувствую, что есть некоторый прогресс сегодня, но, думаю, что это сложный конфликт и обе стороны не доверяют друг другу», — сказал Уиткофф.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Персоны
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Уиткофф заявил о некотором прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 21:03
ФИФА назвала 11 претендентов на приз лучшему игроку года Спорт, 21:01
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Алиев заявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО Политика, 20:34
Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп Спорт, 20:24
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы в один час Инвестиции, 20:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
МИД заявил о прекращении соглашения с Литвой о защите капиталовложений Политика, 20:16
Мошенники начали распространять шпионские программы под видом антивирусов Общество, 20:12
Подросток облил водой картины и разорвал гобелены в музее Нью-Йорка Общество, 20:11
Как предпринимательница создала бизнес на выборе блюд по настроению Стиль, 20:05
Новым генеральным директором ЮНЕСКО стал экс-министр туризма Египта Общество, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Reuters сообщил об остановке работы НПЗ в Волгограде после атаки дронов Политика, 19:48