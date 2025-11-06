Уиткофф заявил о некотором прогрессе в урегулировании на Украине

Фото: Marco Bello / Reuters

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что, по его мнению, есть некий прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал на бизнес-форуме в Майами.

«Я чувствую, что есть некоторый прогресс сегодня, но, думаю, что это сложный конфликт и обе стороны не доверяют друг другу», — сказал Уиткофф.

Материал дополняется