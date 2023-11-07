Армия обороны Израиля сообщила о боях «в сердце Газы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сражается в центре города Газа, заявил руководитель Южного командования генерал-майор Яро Финкельман.
«Впервые за десятилетия Армия обороны Израиля сражается в самом сердце города Газа — в сердце террора», — сказал он (цитата по Ynet).
По его словам, ликвидация ХАМАС и возвращение захваченных движением заложников потребует времени.
Член израильского правительства военного времени, министр без портфеля Бени Ганц (в прошлом возглавлял министерство обороны) заявил, что Израиль участвует в войне с ХАМАС «на несколько фронтов». «Эта война не похожа ни на что, что мы видели в прошлом», – сказал он (цитата по The Times of Israel), обвинив группировку в превращение больниц и школ в военные объекты и склады оружия.
По словам Ганца, предпримет любые политические или силовые действия, чтобы освободить захваченных заложников. «Мы не упустим шанс вернуть кого-либо», – сказал он.
При этом министр сказал, что Израиль не пойдет на полный обмен с передачей ХАМАС палестинских пленных из соображений безопасности. Семьи заложников, удерживаемых в Газе, ранее провели несколько акций протеста против правительства, обвинив израильское правительство, что то не предпринимает достаточных усилий для освобождения их близких.
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