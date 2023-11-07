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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия обороны Израиля сообщила о боях «в сердце Газы»

В ЦАХАЛ сообщили о сражениях в «сердце города Газа»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ликвидация ХАМАС и возвращение захваченных движением заложников потребует времени, заявили в ЦАХАЛ
Фото: Israeli Defense Forces / Reuters
Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сражается в центре города Газа, заявил руководитель Южного командования генерал-майор Яро Финкельман.

«Впервые за десятилетия Армия обороны Израиля сражается в самом сердце города Газа — в сердце террора», — сказал он (цитата по Ynet).

По его словам, ликвидация ХАМАС и возвращение захваченных движением заложников потребует времени.

Член израильского правительства военного времени, министр без портфеля Бени Ганц (в прошлом возглавлял министерство обороны) заявил, что Израиль участвует в войне с ХАМАС «на несколько фронтов». «Эта война не похожа ни на что, что мы видели в прошлом», – сказал он (цитата по The Times of Israel), обвинив группировку в превращение больниц и школ в военные объекты и склады оружия.

По словам Ганца, предпримет любые политические или силовые действия, чтобы освободить захваченных заложников. «Мы не упустим шанс вернуть кого-либо», – сказал он.

При этом министр сказал, что Израиль не пойдет на полный обмен с передачей ХАМАС палестинских пленных из соображений безопасности. Семьи заложников, удерживаемых в Газе, ранее провели несколько акций протеста против правительства, обвинив израильское правительство, что то не предпринимает достаточных усилий для освобождения их близких.

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ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС
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