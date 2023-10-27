ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе
Генеральная ассамблея ООН отвергла резолюцию об осуждении «террористической деятельности» ХАМАС, которую предложила Канада. При этом был одобрен проект Иордании, направленный на завершение конфликта.
На Генеральной ассамблее ООН в ночь на субботу рассматривались различные проекты резолюций по ситуации на Ближнем Востоке. Первым на голосовании был проект, предложенный Канадой. Он предполагал осуждение «террористической деятельности ХАМАС». В результате документ не набрал большинства голосов. За проголосовали США, Канада, Израиль, страны ЕС, против — Россия, Китай и большинство мусульманских стран.
Следом прошло голосование по иорданскому проекту, который призывал к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию. Его поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Бразилию. Представитель Индии воздержался, равно как делегаты от Австралии, Канады, Германии, Италии, Украины. Против выступили 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия.
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