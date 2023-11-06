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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Гутерриш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества»

Гутерриш: кризис в секторе Газа — это кризис человечества
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сектор&nbsp;Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Гуманитарная ситуация в секторе Газа — это «кризис человечества», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по Ближнему Востоку. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», — сказал он. Гутерриш отметил, что операции ЦАХАЛ в регионе и бомбардировки анклава «поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища». «Никто не находится в безопасности», — сказал он. Вместе с этим Гутерриш осудил ХАМАС, который использует гражданских в качестве «живого щита» и запускает ракеты в сторону Израиля.

«Никакая сторона в конфликте не является выше международного гуманитарного права», — подчеркнул Гутерриш.

По словам генсека ООН, за четыре недели войны Израиля и ХАМАС были убиты больше журналистов, чем в любом конфликте за последние 30 лет.

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа после нападения ХАМАС 7 октября. 2 ноября, вскоре после захода израильских военных в анклав, они взяли в окружение город Газа. Ночью 6 ноября ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.

Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в результате которых гибнут гражданские. По последним данным, в результате бомбардировок Израилем сектора Газа погибли более 10 тыс. палестинцев. В Израиле после нападения ХАМАС 7 октября погибли свыше 1,4 тыс. человек.

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Теги
сектор Газа Палестина Израиль ХАМАС ООН
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