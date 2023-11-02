Армия Израиля взяла Газу в окружение

Израильские силы завершили окружение город Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Хагари. Ранее глава штаба армии Израиля Халеви говорил, что город окружен с нескольких сторон, а израильские военные ведут ближние бои

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение города Газа. Об этом заявил представитель израильских вооруженных сил, бригадный генерал Даниэль Хагари на своем вечернем брифинге, передает Haaretz.

По его словам, израильские военные «атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях».

Как сообщает Times of Israel, Хагари заявил, что «термин «прекращение огня» в данный момент вообще не обсуждается». Что касается атак поддерживаемых Ираном группировок, в частности ливанской «Хезболлы» и йеменских хуситов, представитель ЦАХАЛ считает, что таким образом они хотят отвлечь внимание Израиля от сектора Газа. «Мы сосредоточены на ХАМАС», — подчеркнул он.

Газа является крупнейшим городом региона. В анклаве расположен также, в частности, Рафах — он находится на границе с Египтом, 1 ноября там открыли КПП для покидающих регион. В другом городе сектора Газа — Джабалии (расположен на севере региона) — находится лагерь беженцев. 31 октября ЦАХАЛ нанесла по нему авиаудар, объяснив это уничтожением инфраструктуры ХАМАС и одного из командиров движения. В ХАМАС отрицали, что в момент удара руководитель группировки находился в лагере.

Днем 2 ноября начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные окружают Газу с нескольких направлений. Он сообщил, что силы ЦАХАЛ «сражаются в густонаселенном и сложном городском районе» и ведут ближний бой. По словам Халеви, наземные операции сопровождаются «точной разведкой, огнем с воздуха и моря». По его словам, авиация Израиля действует в регионе «значительными силами», но при этом там представлено «менее половины» ее мощи.

Новое противостояние Израиля и ХАМАС началось с атаки сил движения на южные регионы Израиля утром 7 октября. 27 октября Тель-Авив объявил о «расширении» наземных операций в регионе, а 31 октября армия Израиля сообщила, что дополнительно нарастила активность в секторе. Хагари сообщал, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

1 ноября командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ, бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что израильские войска уже находятся «у ворот» города Газа. На следующий день Армия обороны Израиля заявила об уничтожении «десятков террористов» на севере сектора Газа.