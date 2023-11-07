Армия Израиля заявила о захвате опорного пункта ХАМАС на севере Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль опорный пункт палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил в телеграм-канале.

По информации армии, на территории лагеря находились пусковые установки, противотанковые ракеты и другое вооружение. Также там были найдены разные разведывательные материалы.

Кроме того, истребитель ЦАХАЛ нанес удар по подразделению примерно из десяти боевиков группировки. После этого наземные войска Израиля обнаружили место дислокации противотанкового подразделения, по котором также был нанесен авиаудар.

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с 7 октября, когда боевики палестинской группировки вторглись в страну. В конце октября израильские войска вошли в сектор Газа, 2 ноября ЦАХАЛ объявила об окружении города Газа. Ночью 6 ноября представитель Армии обороны Даниэль Хагари сообщил, что израильские войска окружили Газу и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части.

Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на призывы Соединенных Штатов не оккупировать сектор сказал, что страна намерена заняться обеспечением безопасности в регионе в течение неопределенного времени после окончания войны.

Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в результате которых гибнут гражданские лица.