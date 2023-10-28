Израиль отверг «постыдную» резолюцию ООН и пообещал уничтожить ХАМАС

Вечером в пятницу Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с призывом прекратить огонь в секторе Газа. Израиль отверг итоги голосования, назвав документ организации «постыдным» и пообещал уничтожить ХАМАС

Израиль отвергает «постыдную резолюцию» Генассамблеи ООН, об этом в своем X (бывший Twitter) заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

«Мы категорически отвергаем постыдный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня», — написал он. По его словам, власти Израиля намерены «уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация)», — написал он.

В пятницу вечером на заседании Генассамблеи ООН рассматривалось несколько резолюций о войне между Израилем и ХАМАС. Сначала рассматривался проект, который внесла Канада. В нем предлагалось признать ХАМАС террористической организацией. Однако, он не набрал необходимое число голосов — за голосовали США, Канада, Израиль, страны ЕС, против — Россия, Китай и большинство мусульманских стран.

Позднее был принят иорданский проект, который призывал к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию. Его поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Бразилию. Представитель Индии воздержался, так же поступили делегаты от Австралии, Канады, Германии, Италии, Украины. Против выступили 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия.

В пятницу вечером, 28 октября, Израиль объявил о расширении наземной операции в Секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильская армия «в продолжение наступательной деятельности» предприняла «расширение масштабов сухопутной операции». Посол Израиля во Франции Рафаэль Морав позже заявил, что наземная операция состоится, но она будет ограниченной. Он связал ее с больницей Аль-Шифа, под которой, по данным Израиля, находится центр управления и связи ХАМАС.

Израильские танки стали заходить в сектор Газа, сообщали израильские СМИ со ссылкой на местных жителей. На севере сектора начались самые мощные с начала нового витка конфликта бомбардировки, там пропала связь. В нескольких местах начались перестрелки и бои, сообщил ХАМАС.