ХАМАС заявил о готовности к компромиссу по освобождению заложников

В ХАМАС готовы освободить израильских заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных, заявил представитель группировки. По данным Тель-Авива, ХАМАС удерживает не менее 240 человек в секторе Газа

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

ХАМАС готов вернуть домой взятых в заложники 7 октября людей при условии освобождения Израилем заключенных палестинцев, заявил NBC News высокопоставленный член политического бюро группировки Гази Хамад.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. И, кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы пойти на компромисс», — сказал он.

По его словам, речь идет об освобождении как гражданских лиц, так и военных.

Хамад также призвал Израиль прекратить «агрессию» против палестинского народа, по его словам, после этого стороны смогут говорить об освобождении заложников и заключенных.

При этом представитель ХАМАС подчеркнул, что группировка намерена «продолжать [борьбу] против оккупации», поскольку на это есть «законное право».

ООН в июле сообщала, что в израильских тюрьмах находятся 5 тыс. палестинцев, в том числе 160 детей, примерно 1,1 тыс. из них были задержаны без предъявления обвинений или суда.

По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС находятся не менее 240 человек. Группировка не раз заявляла, что некоторые заложники погибли во время израильских ударов по сектору Газа, в конце октября ХАМАС сообщил, что число погибших составляет около 50.

В числе заложников есть россияне, точное их число неизвестно. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил о троих гражданах России (также имеющих израильские паспорта), власти Израиля — о шести, ХАМАС заявляла о получении от Москвы списка с именами восьми заложников.

Группировка уже освобождала некоторых заложников. В частности, речь о двух американках с израильскими паспортами, матери и дочери Джудит и Натали Раанан. По данным CBS News, 20 октября Израиль объявил гуманитарную паузу на несколько часов, чтобы их освобождение стало возможным. Оно произошло при содействии Международного комитета Красного Креста.

США хотят призвать Израиль согласиться и на другие гуманитарные паузы в войне. The Times of Israel отмечала со ссылкой на источник, что они позволят ХАМАС собрать более точную информацию о заложниках. Дело в том, что группировка не всегда знает, где они находятся, поскольку заложники распределены по тоннелям по всему анклаву, некоторых удерживает не ХАМАС, а другое радикальное движение — «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Без четких данных о заложниках трудно вести переговоры об их освобождении, сказал собеседник The Times of Israel.