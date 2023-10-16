Израиль исключил планы оккупации сектора Газа

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Израиль не намерен оккупировать сектор Газа или оставлять свои войска в нем, заявил CNN постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, комментируя слова президента США Джо Байдена.

«У нас нет никакого интереса в том, чтобы оккупировать Газу или оставаться в Газе», — сказал Эрдан. Он отметил, что согласен с мнением Байдена о необходимости уничтожить боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС, и подчеркнул, что это необходимо для выживания израильтян.

В интервью телеканалу CBS News Байден заявил, что группировка ХАМАС должна быть уничтожена, а палестинцам необходимо собственное государство. На вопрос ведущего Скотта Пелли о том, станет ли президент поддерживать израильскую оккупацию сектора Газа, Байден ответил, что это было бы «большой ошибкой».

«То, что произошло в Газе, на мой взгляд, связано с ХАМАС, а радикалы ХАМАС не представляют весь палестинский народ. И я думаю, что было бы ошибкой снова оккупировать Газу», — отметил американский лидер.

15 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль в ближайшие дни. Ранее в стране с официальными визитами побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Как сообщили Axios и Associated Press со ссылкой на источники, визит Байдена в Израиль обсуждается в администрации Белого дома.