 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Нетаньяху ответил на вопрос об оккупации Израилем сектора Газа

Премьер Нетаньяху: Израиль возьмет ответственность за безопасность в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США призывают Израиль не устанавливать в секторе Газа длительную оккупацию. Премьер Израиля предупредил, что ЦАХАЛ будет следить за безопасностью в анклаве «в течение неопределенного периода»
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль займется обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания боев на неопределенный период, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в эфире ABC, комментируя призывы США не оккупировать анклав.

«Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственности за безопасность, все, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАСа в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — пояснил Нетаньяху.

Премьер также исключил прекращение огня до того, как все заложники будут освобождены, но не стал отвергать «тактические небольшие паузы — час здесь, час там». С его слов, израильская армия уже приостанавливала бои для провоза гуманитарных грузов или вывода людей, однако всеобщее прекращение огня помешает усилиям по освобождению заложников, так как на палестинскую группировку действует «только военное давление».

Представителя Белого дома Джона Кирби спросили, поддерживают ли США позицию Нетаньяху, тот ответил, что дискуссии о будущем Газы продолжаются, финального решения пока нет. «Мы поддерживаем то, что ХАМАС больше не может контролировать Газу. Мы не можем вернуться к [состоянию на] 6 октября», — пояснил он.

В ХАМАС пообещали остаться в секторе Газа и заверили, что не примут любое правительство анклава, которое сочтут марионеточным. «Для тех, кто думает, что ХАМАС исчезнет, ХАМАС останется укорененным в сознании нашего народа, и никакая сила на Земле не сможет уничтожить или маргинализировать его», — заверил представитель группировки в Ливане Усама Хамдан. Он подчеркнул, что палестинцы не примут «новое правительство Виши».

Виши — коллаборационный режим в Южной Франции, установившийся при оккупации нацистской Германией.

Читайте на РБК Pro
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов из КНР
Зачем Балканы венчурным инвесторам

Президент США Джо Байден назвал сценарий возможной израильской оккупации сектора Газа «большой ошибкой». Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев, а является радикальной группировкой, которую следует уничтожить.

По сведениям CNN, американские чиновники призывают Израиль воздержаться от длительной оккупации анклава и минимизировать число жертв среди гражданских. Израиль официально отвергал планы оккупации, но источники Reuters среди израильских чиновников признавали, что пока не имеют четкого понимания будущего сектора Газа.

Сейчас прорабатывается возможность создания временного правительства при поддержке арабских государств, выяснил Bloomberg. По данным Times of Israel, глава Палестины Махмуд Аббас допускает взятие анклава под контроль, но при условии, что это произойдет в рамках обширного мирного процесса с Израилем. Кроме того, обсуждается и ввод миротворцев в сектор, США уже предупредили, что не будут направлять свой миротворческий контингент.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа оккупация Биньямин Нетаньяху
Материалы по теме
МИД Израиля ответил генсеку ООН на слова о «кладбище детей» в Газе
Политика
США передадут Израилю высокоточные бомбы на $320 млн
Политика
ХАМАС заявил о сбросе на сектор Газа 35 килотонн взрывчатки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Премьер Бельгии назвал «непропорциональными» удары Израиля по Газе Политика, 06:46
«Коммерсантъ» узнал об идее ужесточить правила для дорожных камер Общество, 06:36
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру Общество, 05:52
Нетаньяху ответил на вопрос об оккупации Израилем сектора Газа Политика, 05:38
В МИД Израиля ответили на угрозы Иордании начать войну из-за сектора Газа Политика, 05:19
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене Политика, 04:39
Военные пресекли атаку 17 дронов Политика, 04:37
Китай приобрел глобальную сеть портов «не только для торговли» Политика, 04:18
ЦАХАЛ пообещала бить «по любой угрозе» своим интересам на Ближнем Востоке Политика, 04:00
Антонов назвал препятствие для стабилизации отношений России и США Политика, 03:40
В Госдепартаменте потребовали критиковать Израиль Политика, 03:13
МИД Израиля ответил генсеку ООН на слова о «кладбище детей» в Газе Политика, 03:00