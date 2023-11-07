Нетаньяху ответил на вопрос об оккупации Израилем сектора Газа

США призывают Израиль не устанавливать в секторе Газа длительную оккупацию. Премьер Израиля предупредил, что ЦАХАЛ будет следить за безопасностью в анклаве «в течение неопределенного периода»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль займется обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания боев на неопределенный период, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в эфире ABC, комментируя призывы США не оккупировать анклав.

«Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственности за безопасность, все, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАСа в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — пояснил Нетаньяху.

Премьер также исключил прекращение огня до того, как все заложники будут освобождены, но не стал отвергать «тактические небольшие паузы — час здесь, час там». С его слов, израильская армия уже приостанавливала бои для провоза гуманитарных грузов или вывода людей, однако всеобщее прекращение огня помешает усилиям по освобождению заложников, так как на палестинскую группировку действует «только военное давление».

Представителя Белого дома Джона Кирби спросили, поддерживают ли США позицию Нетаньяху, тот ответил, что дискуссии о будущем Газы продолжаются, финального решения пока нет. «Мы поддерживаем то, что ХАМАС больше не может контролировать Газу. Мы не можем вернуться к [состоянию на] 6 октября», — пояснил он.

В ХАМАС пообещали остаться в секторе Газа и заверили, что не примут любое правительство анклава, которое сочтут марионеточным. «Для тех, кто думает, что ХАМАС исчезнет, ХАМАС останется укорененным в сознании нашего народа, и никакая сила на Земле не сможет уничтожить или маргинализировать его», — заверил представитель группировки в Ливане Усама Хамдан. Он подчеркнул, что палестинцы не примут «новое правительство Виши».

Виши — коллаборационный режим в Южной Франции, установившийся при оккупации нацистской Германией.

Президент США Джо Байден назвал сценарий возможной израильской оккупации сектора Газа «большой ошибкой». Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев, а является радикальной группировкой, которую следует уничтожить.

По сведениям CNN, американские чиновники призывают Израиль воздержаться от длительной оккупации анклава и минимизировать число жертв среди гражданских. Израиль официально отвергал планы оккупации, но источники Reuters среди израильских чиновников признавали, что пока не имеют четкого понимания будущего сектора Газа.

Сейчас прорабатывается возможность создания временного правительства при поддержке арабских государств, выяснил Bloomberg. По данным Times of Israel, глава Палестины Махмуд Аббас допускает взятие анклава под контроль, но при условии, что это произойдет в рамках обширного мирного процесса с Израилем. Кроме того, обсуждается и ввод миротворцев в сектор, США уже предупредили, что не будут направлять свой миротворческий контингент.