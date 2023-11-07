В Госдепартаменте потребовали критиковать Израиль

Администрации Байдена следует критиковать тактику Израиля не только в приватных сообщениях, но и публично, а также добиваться прекращения огня, говорится в записке, составленной частью сотрудников Госдепартамента

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Часть сотрудников Госдепартамента США выступили с критикой позиции администрации Джо Байдена по войне Израиля и палестинской группировки ХАМАС, призвав Белый дом критиковать и действия израильской стороны. Они направили письмо со своей позицией руководству, пишет Politico.

«Терпимость» США к столь высокому числу погибших среди гражданского населения «порождает сомнения в основанном на правилах международном порядке, который мы уже давно отстаиваем», — сказано в записке.

Документ содержит два ключевых требования: поддержка США прекращения огня в секторе Газа и балансировка частных и публичных комментариев о действиях израильской армии — включая критику тактики ЦАХАЛ и обращения с палестинцами, которая остается не публичной. Противоречие между официальной и частной позицией «способствует формированию у общественности в регионе представлений о том, что Соединенные Штаты являются предвзятым и нечестным игроком, что в лучшем случае не продвигает, а в худшем случае вредит интересам США во всем мире», говорится в записке.

США следует публично критиковать случаи нарушения Израилем норм международного права, например, «неспособность ограничить наступательные операции законными военными целями», сказано в документе. Необходимо указать на противоречие американским ценностям, когда Израиль «применяет чрезмерную силу против палестинцев», чтобы тот «не действовал безнаказанно». Сотрудники признали, что Израиль имеет «законное право и обязанность» добиваться справедливости, но «количество человеческих жизней, утраченных к этому дню, неприемлемо».

Недовольные официальной позицией сотрудники изложили свое мнение в записке со статусом «конфиденциально, но несекретно» и направили его в специальный канал связи внутри Госдепартамента Dissent Channel, предназначенного для выражения альтернативного мнения без опасения наказаний. Количество подписантов осталось неизвестным. По информации Politico, документ подписали два сотрудника среднего звена, работавшие на Ближнем Востоке

Госдепартамент не стал комментировать Politico содержание записки, согласно устоявшейся практике. Ведомство вновь заверило, что госсекретарь Энтони Блинкен приветствует дискуссию и тщательно взвешивает аргументы. «Одной из сильных сторон этого ведомства является то, что у нас есть люди с разными мнениями. Мы призываем всех высказывать свои позиции», — заверял в октябре представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

С начала войны на Ближнем Востоке госсекретарь несколько раз встречался с недовольными официальной позицией сотрудниками, сообщал Huffington Post. По сведениям Politico, первоначальная позиция США встревожила мусульманских и арабских сотрудников Госдепартамента.

Сразу после возвращения из поездки по региону, Блинкен признал в письме сотрудникам Госдепартамента, что многие из них потрясены происходящим, а некоторые потеряли близких и друзей. «Хотя мы полностью поддерживаем право Израиля на самооборону, то, как он это делает, имеет значение. Это означает действовать с уважением к верховенству закона и международным гуманитарным стандартам и принимать все возможные меры предосторожности для защиты жизни гражданского населения», — подчеркнул тогда Блинкен.

Как выяснила New York Times, США неофициально просят Израиль внимательно подходить к выбору целей для ударов по сектору Газа и собирать больше разведданных. ЦАХАЛ применяет крупные авиабомбы для ударов по городской застройке, писала газета, вследствие чего США одобрили передачу высокоточных снарядов. Вашингтон опасается, что большое число жертв среди гражданских увеличит число сочувствующих ХАМАС.