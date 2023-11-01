США и Израиль обсудили три варианта будущего сектора Газа

Они включают контроль над сектором Газа странами Ближнего Востока при поддержке войск США, Британии, Германии и Франции, управление анклавом под эгидой ООН и размещение там миротворцев. Израиль счел достойным последний вариант

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Вашингтон и Тель-Авив рассматривают три варианта будущего сектора Газа в случае, если израильским военным удастся вытеснить оттуда боевиков ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждения идут на фоне расширения наземных маневров ЦАХАЛ на территории, подконтрольной палестинскому движению.

Первый подразумевает предоставление временного контроля над анклавом странам ближневосточного региона; при этом в секторе Газа будут размещены войска США, Великобритании, Франции и Германии. Также желательно присутствие Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмират, пишет агентство.

При втором варианте в секторе будут действовать миротворческие силы — наподобие Многонациональных сил и наблюдателей на Синайском полуострове, миссии, которая следит за исполнением израильско-египетского мирного договора 1979 года (Кэмп-Дэвидские соглашения). По словам источников, в Израиле считают, что «эта идея достойна рассмотрения».

Еще один вариант — временное управление сектором Газа под эгидой Организации Объединенных Наций (ранее агентство писало, что стороны рассматривают создание там временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран). Как передает Bloomberg, в Израиле это предложение считают непрактичным, поскольку от ООН «мало пользы».

Все три варианта, как отмечает Bloomberg, представляют «политическую опасность» для президента Джо Байдена и других стран, включая государства Персидского залива. По словам источника, Байден не хотел бы подвергать опасности даже небольшой контингент войск США. Также неизвестно, заинтересованы ли арабские государства в участии в судьбе сектора Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим вариантом управления в анклаве «обновленную Палестинскую национальную администрацию».

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).



ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

Times of Israel со ссылкой на палестинского чиновника сообщал, что президент Махмуд Аббас согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газы под контроль его администрации, только если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем