Bloomberg узнал об обсуждении создания временного правительства в Газе

США и Израиль начали обсуждать возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, обсуждения пока находятся на ранней стадии и будут зависеть от дальнейшего развития событий, в том числе от успеха планируемой наземной операции Израиля в секторе Газа, отмечает агентство.

Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо после атаки группировки на страну 7 октября.

При этом Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Израиль недостаточно продумал последствия своей сухопутной операции, а также тем, что наступление в секторе Газа, не имеющее четкой цели, кроме изгнания ХАМАС, может перерасти в региональную войну, отмечает Bloomberg.

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