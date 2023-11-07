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Военная операция на Украине ,  
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Над Севастополем сбили пять дронов

Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбили 5 БПЛА, обломки одного упали на дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Пять аппаратов сбиты над акваторией, все службы продолжают работу штатно, сообщил губернатор Севастополя. Кремль говорил, что Запад понимает последствия ударов по Крыму
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, предварительно, сбиты пять беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что службы работают в штатном режиме.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке — селе в Нахимовском районе на севере города, начался небольшой пожар, его тушат.

Развожаев регулярно сообщает о работе ПВО. В частности, 1 ноября он написал о работе военных «по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах» над Крымом и попросил жителей оставаться в укрытиях. В Севастополе в тот день около двух часов действовала воздушная тревога, движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

В Киеве летом пообещали больше атак БПЛА, а осенью сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на цели в Крыму и других регионах России, в числе целей в ВСУ назвали военные базы и инфраструктуру.

Российские власти заверяли в приложении усилий для защиты регионов от атак дронов. Кремль говорил, что западные страны понимают последствия ударов по Крыму.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Севастополь Михаил Развожаев дроны беспилотники
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