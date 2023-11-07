Над Севастополем сбили пять дронов

Пять аппаратов сбиты над акваторией, все службы продолжают работу штатно, сообщил губернатор Севастополя. Кремль говорил, что Запад понимает последствия ударов по Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, предварительно, сбиты пять беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что службы работают в штатном режиме.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке — селе в Нахимовском районе на севере города, начался небольшой пожар, его тушат.

Развожаев регулярно сообщает о работе ПВО. В частности, 1 ноября он написал о работе военных «по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах» над Крымом и попросил жителей оставаться в укрытиях. В Севастополе в тот день около двух часов действовала воздушная тревога, движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

В Киеве летом пообещали больше атак БПЛА, а осенью сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на цели в Крыму и других регионах России, в числе целей в ВСУ назвали военные базы и инфраструктуру.



Российские власти заверяли в приложении усилий для защиты регионов от атак дронов. Кремль говорил, что западные страны понимают последствия ударов по Крыму.