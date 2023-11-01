Развожаев сообщил об отражении военными воздушной атаки над Крымом

В Севастополе около двух часов действовала воздушная тревога. Глава Херсонской области Сальдо сообщил о семи сбитых над регионом ракетах, летевших на Крым

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Крыму «военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Он попросил соблюдать спокойствие и оставаться в укрытиях. «Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — напомнил губернатор.

В Севастополе с 10:50 действовала воздушная тревога, спустя два часа она была отменена. Движение по Крымскому мосту также перекрывали.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо написал, что «зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации». По его словам, над территорией области сбили семь ракет, они были запущены с самолетов и летели на Крым.

Большинство ракет уничтожили в воздухе, две сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке (она проходит от Ак-Монайского перешейка в Крыму до Генического пролива), рассказал Сальдо. Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

30 октября Минобороны сообщало, что украинские военные пытались атаковать Крым ракетами британского производства Storm Shadow. Развожаев говорил, что над городом уничтожили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах. Пострадал мужчина.