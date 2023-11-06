Помощник Залужного погиб от спрятанной в подарке бомбы

Помощник Залужного в свой день рождения погиб от взрывного устройства, которое было спрятано в пакет с бутылкой алкоголя и рюмками в виде гранат. Залужный подчеркнул, что погибший был для него близким другом и «надежным плечом»

Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника, майора Геннадия Частякова при взрыве. Об этом Залужный написал в телеграм-канале.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — написал главком.

Залужный отметил, что погибший посвятил всю свою жизнь украинской армии и был для него «надежным плечом» с самого начала полномасштабных боев.

Взрыв произошел при открытии подарочного пакета с бутылкой алкоголя и рюмками в виде гранат, сообщил источник «Украинской правды» и «Страны.ua», ссылающийся на рассказ жены погибшего. По сведениям второго издания, подарок передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко.

«По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом», — сказала представитель украинского МВД Марьяна Рева. Она добавила, что 13-летний сын погибшего тяжело ранен, его доставили в больницу.