 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Помощник Залужного погиб от спрятанной в подарке бомбы

Помощник главкома ВСУ Залужного погиб от спрятанной в подарке бомбы
Сюжет
Военная операция на Украине
Помощник Залужного в свой день рождения погиб от взрывного устройства, которое было спрятано в пакет с бутылкой алкоголя и рюмками в виде гранат. Залужный подчеркнул, что погибший был для него близким другом и «надежным плечом»
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника, майора Геннадия Частякова при взрыве. Об этом Залужный написал в телеграм-канале.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — написал главком.

Залужный отметил, что погибший посвятил всю свою жизнь украинской армии и был для него «надежным плечом» с самого начала полномасштабных боев.

Взрыв произошел при открытии подарочного пакета с бутылкой алкоголя и рюмками в виде гранат, сообщил источник «Украинской правды» и «Страны.ua», ссылающийся на рассказ жены погибшего. По сведениям второго издания, подарок передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко.

«По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом», — сказала представитель украинского МВД Марьяна Рева. Она добавила, что 13-летний сын погибшего тяжело ранен, его доставили в больницу.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Валерий Залужный ВСУ бомба
Материалы по теме
Офис Зеленского назвал «очень удивительными» слова Залужного о тупике
Политика
The Times узнала о разногласиях между Зеленским и Залужным
Политика
Би-би-си узнала о «деле Залужного» из-за потери Украиной южных регионов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Активисты заблокировали завод Boeing в Миссури из-за ударов по Газе Политика, 23:10
Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени» Политика, 23:09
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 23:06
В Белом доме назвали цель отправки атомной подлодки на Ближний Восток Политика, 22:40
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 22:22
Помощник Залужного погиб от спрятанной в подарке бомбы Политика, 22:13
Reuters узнал о планах Tesla построить в Германии машину за €25 тыс. Технологии и медиа, 22:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Протодиакон Кураев сообщил, что находится в Праге Политика, 22:03
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 21:52
«Динамо» сыграло вничью с аутсайдером, упустив преимущество в два мяча Спорт, 21:35
Гутерриш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества» Политика, 21:31
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:06
Сок, чипсы, сигареты: доля каких товаров больше всего в покупках россиян Общество, 21:00
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов ХАМАС внутри мечети в Газе Политика, 20:59