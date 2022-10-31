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Песков ответил на вопрос об указе Путина о завершении мобилизации

Песков пообещал проинформировать в случае появления указа Путина о завершении мобилизации
Власти уведомят россиян, когда выйдет президентский указ о завершении мобилизации, сказал Песков. Говоря о новых мобилизационных предписаниях для регионов, он посоветовал ориентироваться на слова Шойгу
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти уведомят россиян в случае появления указа президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — сообщил Песков в ответ на вопрос, будет ли соответствующий указ.

В ответ на вопрос о том, могут ли в регионы прийти новые мобилизационные предписания, пресс-секретарь посоветовал ориентироваться на слова главы Минобороны России Сергея Шойгу.

«Было заявление министра обороны, надо на него ориентироваться», — заключил он.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, когда о ней объявил Путин. Шойгу, выступавший после него, заявил, что на службу хотят призвать 300 тыс. человек. 28 октября министр доложил Путину, что мероприятия по частичной мобилизации завершены, но уточнил, что военкоматы продолжат набирать добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Незадолго до этого о завершении мобилизационных мероприятий начали сообщать главы российских регионов. Однако юрист Павел Чиков заметил, что мобилизация официально завершится только после выхода соответствующего указа главы государства. До тех пор, по словам юриста, Минобороны может направить в российские регионы новые мобилизационные предписания.

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов, где 28 октября завершились мобилизационные мероприятия, также отметил, что не может говорить о завершении мобилизации, поскольку такое право есть только у президента.

В президентском указе, который вышел 21 сентября, не было указано число призываемых и сроки мобилизации. Кроме того, в документе был пропущен седьмой пункт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что этот пункт предназначен для служебного пользования.

Источник «Ведомостей» ранее говорил, что указ президента о завершении частичной мобилизации может не выйти, так как такой документ не предусмотрен законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке». В этом законе, уточнила газета, есть пункт про указ о демобилизации.

О завершении частичной мобилизации Шойгу сообщил перед началом в России осеннего призыва. В этом году он начинается на месяц позже, 1 ноября, и продлится до 31 декабря. Срочников в зону проведения спецоперации отправлять не будут, обещали в Минобороны.

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Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Сергей Шойгу частичная мобилизация
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