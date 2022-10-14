Путин заявил, что 16 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи
Все мобилизованные россияне должны пройти подготовку, заявил президент России Владимир Путин. Он попросил Совбез проверить проведение подготовки призванных на службу.
«222 тыс. сейчас находится в войсках, точнее сказать, в так называемых частях-формирователях, вот там первичная подготовка от пяти до десяти дней», — сказал глава государства.
После этого в зависимости от военно-учетной специальности они поступают в боевые части, где подготовка занимает от 5 до 15 дней. Следующий этап — в войсках, принимающих участие в боевых действиях, где происходит дополнительное слаживание, пояснил Путин.
По словам главы государства, уже 16 тыс. мобилизованных выполняют боевые задачи, 33 тыс. находятся в подразделениях.
Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, всего власти планировали призвать 300 тыс. человек. За первые две недели частичной мобилизации, по состоянию на 4 октября, в ВС России прибыли более 200 тыс. человек.
Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.
Изначально право на отсрочку от мобилизации имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении. Позднее Минобороны скорректировало требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми. Решение об отсрочке для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов 14 октября.
Так, призывная комиссия Самарской области решила отменить мобилизацию для многодетных отцов. «К настоящему моменту таких мобилизовано [в регионе] порядка 70 человек. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой», — сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Помимо этого отсрочка есть у непригодных по состоянию здоровья, имеющих бронь или занятых постоянным уходом за членом семьи. От призыва также освободили некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.
На военную службу не стали привлекать проходящих первичное обучение студентов на очных и вечерних отделениях.
Тем не менее в рамках мобилизации в ряде регионов были допущены ошибки. К примеру, в Бурятии повестки получили многодетные отцы с четырьмя и более детьми. После уточнения данных мужчин отпускали, домой вернулись 70 человек. Путин признал, что было в ходе мобилизации допущено «достаточно бестолковщины», но это «хороший повод», чтобы разобраться с проблемами, «которые накапливались достаточно долго».