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Путин заявил, что 16 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи

Путин: 16 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи
Все мобилизованные россияне должны пройти первичную подготовку в частях-формированиях, затем в боевых частях, а также дополнительное слаживание в войсках, принимающих участие в боевых действиях, рассказал Путин
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Все мобилизованные россияне должны пройти подготовку, заявил президент России Владимир Путин. Он попросил Совбез проверить проведение подготовки призванных на службу.

«222 тыс. сейчас находится в войсках, точнее сказать, в так называемых частях-формирователях, вот там первичная подготовка от пяти до десяти дней», — сказал глава государства.

После этого в зависимости от военно-учетной специальности они поступают в боевые части, где подготовка занимает от 5 до 15 дней. Следующий этап — в войсках, принимающих участие в боевых действиях, где происходит дополнительное слаживание, пояснил Путин.

По словам главы государства, уже 16 тыс. мобилизованных выполняют боевые задачи, 33 тыс. находятся в подразделениях.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, всего власти планировали призвать 300 тыс. человек. За первые две недели частичной мобилизации, по состоянию на 4 октября, в ВС России прибыли более 200 тыс. человек.

Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.

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Изначально право на отсрочку от мобилизации имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении. Позднее Минобороны скорректировало требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми. Решение об отсрочке для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов 14 октября.

Так, призывная комиссия Самарской области решила отменить мобилизацию для многодетных отцов. «К настоящему моменту таких мобилизовано [в регионе] порядка 70 человек. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой», — сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Помимо этого отсрочка есть у непригодных по состоянию здоровья, имеющих бронь или занятых постоянным уходом за членом семьи. От призыва также освободили некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.

На военную службу не стали привлекать проходящих первичное обучение студентов на очных и вечерних отделениях.

Тем не менее в рамках мобилизации в ряде регионов были допущены ошибки. К примеру, в Бурятии повестки получили многодетные отцы с четырьмя и более детьми. После уточнения данных мужчин отпускали, домой вернулись 70 человек. Путин признал, что было в ходе мобилизации допущено «достаточно бестолковщины», но это «хороший повод», чтобы разобраться с проблемами, «которые накапливались достаточно долго».

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Владимир Путин мобилизация подготовка

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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