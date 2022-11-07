Пригожин «тонко и деликатно» ответил на обвинения из-за выборов в США

США обвиняли связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным структуры во вмешательстве в выборы с 2017 года и вводили против него санкции. Сам бизнесмен опровергал эти сообщения и нанимал юристов из-за этих обвинений

Евгений Пригожин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, которого ранее власти США обвинили во вмешательстве в американские выборы, ответил на эти сообщения.

Пригожина попросили прокомментировать сообщение «Радио Свобода» (российский Минюст внес радиостанцию в список СМИ-иноагентов) о предполагаемом вмешательстве России в предстоящие 8 ноября промежуточные выборы в американский конгресс, а также о связи имени Пригожина с таким вмешательством.

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — говорится в приведенном пресс-службой письменном ответе Пригожина на запрос.

Расследование о возможном вмешательстве России в выборы ведется в США с осени 2017 года. Тогда конгресс заинтересовался обстоятельствами выборов на президентский пост республиканца Дональда Трампа. Среди прочих американские власти подозревают Агентство интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое, по версии Вашингтона, создало поддельные аккаунты в социальных сетях Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) и Twitter (заблокирован в России) и каналы на YouTube, через которые распространяло пропаганду, дезинформацию и другими способами пыталось манипулировать общественным мнением. США посчитали Пригожина причастным к вмешательству в выборы. Сам бизнесмен опроверг эти обвинения и нанял юристов для защиты в США.

В ответ на запрос РБК представитель Пригожина заявил, что «компания «Конкорд» и иные структуры, принадлежащие предпринимателю, никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы».

В июле 2022 года Госдепартамент США пообещал выплатить $10 млн за информацию о вмешательстве Пригожина и связанных с ним организаций в выборы президента США в 2016 году. Госдеп уточнил, что его интересует и информация об Агентстве интернет-исследований.

В ноябре эксперты из американской компании по кибербезопасности Recorded Future заявили, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс. Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией и часть из них — с Агентством интернет-исследований.

Выборы в палату представителей и сенат состоятся 8 ноября. В нижнюю палату конгресса будут избраны представители всех 435 округов, в верхнюю — 35 из 100 сенаторов. Последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате, что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы Байдена. В этом году, по данным соцопросов, контроль над обеими палатами могут получить республиканцы.

Обвинения во вмешательстве России в выборы отвергали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что в западных странах создается «механизм вброса в общественное сознание нового тезиса».

Пригожин попал в санкционные списки США в декабре 2016 года, после подозрений во вмешательстве в президентские выборы. Позднее, в 2017 году, Вашингтон ввел санкции против части связанных с Пригожиным структур, санкционные списки были дополнены в 2021 году.

В сентябре 2022 года Пригожин признался в том, что создал в 2014 году группу, которая впоследствии получила название ЧВК (частная военная компания. — РБК) Вагнера. Ранее он долгое время отрицал причастности к ней. Бизнесмен рассказал, что в 2014 году, «когда начался геноцид русского населения Донбасса», а «Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым», он вместе со «многими другими бизнесменами» пытался «набрать группу, которая поедет и защитит русских». Позднее он самостоятельно посещал полигоны, занимался вооружением и экипировкой группы, искал профильных специалистов.