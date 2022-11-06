Эксперты в США заподозрили Россию в попытке вмешаться в выборы в конгресс

Аналитики заявили, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в соцсетях активизировались фальшивые профили, которые распространяют публикации, дискредитирующие демократов. По их мнению, эти аккаунты связаны с Россией

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Эксперты из американской компании по кибербезопасности Recorded Future считают, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, пишет The New York Times. Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией.

В качестве примера газета приводит учетную запись на имя Нора Берка (Nora Berka) в соцсети Gap, популярной среди консервативной аудитории в США. В этом аккаунте в последние месяцы появились несколько постов, «очерняющих» президента США Джо Байдена и других представителей Демпартии. В публикациях автор жалуется из-за того, что «доллары налогоплательщиков идут на поддержку Украине» во время боевых действий и изображает президента страны Владимира Зеленского «как карикатуру прямиком из российской пропаганды».

В Recorded Future полагают, что этот профиль связан с Агентством интернет-исследований (так называемая фабрика троллей), которую власти США считают причастной ко вмешательству в выборы президента в 2016 году. В Вашингтоне заявляют, что агентство контролирует бизнесмен Евгений Пригожин, он находится под санкциями США. Сам предприниматель не раз отрицал связь с этой структурой. Принадлежащие ему компании «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы», говорил Пригожин в 2017 году.

Как пишет NYT, есть и другие аккаунты, владельцы которых изображают «разъяренных американцев», недовольных действиями властей. Один из них распространял расистские публикации в отношении чернокожего сенатора-демократа от Джорджии Рафаэля Уорнока; в сообщениях другого утверждалось, что член палаты представителей демократ Тим Райан освободит из тюрьмы «всех распространителей фентанила и торговцев наркотиками».

По мнению экспертов, основная цель таких аккаунтов — попытаться добиться победы республиканцев во время выборов в конгресс и таким образом снизить военную поддержку Украины.

В ФБР и Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры не ответили на запрос NYT. В октябре ведомства выпустили предупреждение о том, что «каналы даркнета, онлайн-журналы, приложения для обмена сообщениями, поддельные веб-сайты и аккаунты» распространяют ложные сообщения, касающиеся предстоящих выборов. Ведомства попросили пользователей соцсетей не делиться непроверенной информацией.

Выборы в палату представителей и сенат состоятся 8 ноября. В нижнюю палату конгресса будут избраны представители всех 435 округов, в верхнюю — 35 из 100 сенаторов. Последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате, что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы Байдена. В этом году, по данным соцопросов, контроль над обеими палатами могут получить республиканцы.

Российская сторона ранее неоднократно отвергала все заявления Вашингтона о том, что Москва пыталась вмешиваться в американские выборы. Представитель президента Дмитрий Песков называл такие сообщения параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — говорил он.

МИД России в свою очередь заявляет, что в западных странах создается «механизм вброса в общественное сознание нового тезиса». Как говорила представитель ведомства Мария Захарова, «он предельно примитивен и одновременно предельно ужасен: русские грозят ядерной войной, русские трясут ядерной дубинкой. Надо ли говорить о том, что этот тезис предельно неверен и лжив? Видимо, уже надо».