Пригожин рассказал о создании «ЧВК Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге

Центр будет представлять комплекс зданий, где смогут бесплатно разместиться изобретатели, проектировщики и ИТ-специалисты. Целью создания центра является повышение обороноспособности России, в том числе информационной

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Санкт-Петербурге будет создан «ЧВК Вагнер Центр», в котором смогут работать специалисты в области оборонных и информационных технологий с целью повышения обороноспособности России. Об этом сообщил основатель ЧВК Вагнера, бизнесмен Евгений Пригожин.

«ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» — является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», — заявил он (его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд»).

По словам Пригожина, если проект покажет свою «успешность и актуальность», то руководство ЧВК будет рассматривать необходимость открытия филиалов.

С 2016 года Евгений Пригожин находится под санкциями США, а с 2020 — под санкциями ЕС. В Вашингтоне обвиняли его в контроле над Агентством интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин связь с этими структурами неоднократно отрицал, однако в сентябре 2022 года признался, что является основателем ЧВК.

«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — заявил Пригожин.

Российское законодательство запрещает наемничество. За участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны УК предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — от четырех до восьми лет, а за те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, — от семи до 15 лет.



При этом наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Кроме этого, Пригожин неоднократно критиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и власти города. В частности, в июле он обвинил губернатора в создании помех для бизнеса после того, как структуры, связанные с предпринимателем, не получили контракт на обустройство территории «Горская», и разработку доверили другой компании, несмотря на инвестиционное соглашение.

В администрации Петербурга эту точку зрения назвали частным мнением бизнесмена, отстаивающего свои интересы. Власти заявили, что рассмотрели предложения, полученные от связанной с бизнесменом компании, отправили ей свои замечания, не получили ответа и в итоге решили сменить партнера по развитию территории.