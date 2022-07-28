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Госдеп объявил награду за данные о вмешательстве Пригожина в выборы в США

Госдеп объявил награду в $10 млн за вмешательство Евгения Пригожина в выборы в США
За данные о вмешательстве Евгения Пригожина и связанных с ним компаний в выборы в США в 2016 году Вашингтон обещает $10 млн. Бизнесмен отвергал обвинения

США выплатят $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним организаций, об этом говорится на сайте Госдепартамента.

«Госдепартамент ищет информацию об ООО «Агентство интернет-исследований» («IRA»), Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы США», — сказано в сообщении.

Вознаграждение выделено в рамках программы «Вознаграждение за справедливость» (RFJ). На сайте программы поясняется, что иностранным вмешательством включает в себя «скрытые, мошеннические, вводящие в заблуждение или незаконные действия» или их попытки, совершенные с явным намерением «значительно повлиять на избирателей, подорвать доверие общества к избирательным процессам или институтам или повлиять, подорвать доверие к или изменить результат или объявленный результат» выборов. сообщении RFJ также упоминаются компании по распространению ботов и дезинформация.

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Facebook сообщал (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России), что Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований) закупила с июня 2015 по май 2017 года 3 тыс. единиц «провокационной рекламы» в интернете.

Пригожин называл обвинения в свой адрес беспочвенными, утверждая, что принадлежащие ему структуры «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». «Мы также не понимаем, какое отношение к расследованиям в официальных инстанциях США имеют фирмы, принадлежащие Евгению Пригожину», — передал слова бизнесмена его представитель.

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Британский МИД в мае этого года обвинил Россию в использовании «фабрики троллей» для распространения дезинформации о событиях на Украине и политиках разных государств. Министерство сочло, что российская «фабрика троллей» с помощью Telegram занимается вербовкой и координацией новых сторонников, которые затем оставляют спам-комментарии в поддержку России и президента Путина.

«Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наши онлайн-пространства со своей ложью», — подчеркнула министр Лиз Трасс.

В российском МИДе выступали с аналогичными обвинениями. В частности, в конце апреля представитель министерства Мария Захарова говорила о создании в западных странах «механизма вброса в общественное сознание нового тезиса». Захарова уточнила: «Он предельно примитивен и одновременно предельно ужасен: русские грозят ядерной войной, русские трясут ядерной дубинкой. Надо ли говорить о том, что этот тезис предельно неверен и лжив? Видимо, уже надо».



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евгений Пригожин США Госдепартамент США вмешательство в выборы
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